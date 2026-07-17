Dónde ver el España-Argentina en Tenerife: pantallas gigantes en Santa Cruz, La Laguna, Arona, La Orotava y Puerto de la Cruz

Tenerife se prepara para vivir en la calle la final del Mundial de fútbol 2026, en la que la Selección Española se medirá a Argentina este domingo 19 de julio. Varios ayuntamientos de la Isla han anunciado la instalación de pantallas gigantes en plazas, recintos y espacios públicos para que vecinos y visitantes puedan seguir el partido en directo.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas, hora canaria, aunque en la mayoría de los puntos habilitados la actividad arrancará antes, con la emisión de la previa, música o apertura anticipada de los recintos. El acceso será gratuito en los espacios anunciados, generalmente hasta completar aforo.

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, La Orotava y Puerto de la Cruz figuran entre los municipios que han preparado dispositivos especiales para convertir la final en una cita colectiva. Estas son las ubicaciones confirmadas para ver el partido en pantalla gigante.

Santa Cruz: el recinto Cook Music Fest abre gratis para ver la final

Uno de los grandes puntos de concentración estará en Santa Cruz de Tenerife, donde los aficionados podrán seguir la final desde el recinto del Cook Music Fest. El espacio abrirá sus puertas de forma gratuita este domingo a partir de las 18:00 horas, dos horas antes del inicio del partido.

El Ayuntamiento aprovechará la infraestructura ya instalada para el festival, incluidas las pantallas gigantes, las barras, los espacios de restauración y las zonas de ocio. La idea es transformar el recinto en una gran zona de encuentro para que miles de personas puedan ver el España-Argentina en un ambiente similar al de los conciertos celebrados durante estos días.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que la principal ventaja es que el dispositivo ya está montado, por lo que no será necesario realizar nuevas instalaciones. "Va a funcionar igual, pero para ver el Mundial", resumió el regidor.

La Laguna instalará cinco pantallas gigantes

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna habilitará cinco puntos de retransmisión para seguir la final del Mundial. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

Las pantallas se instalarán en:

Plaza del Tranvía

Plaza San Luis Gonzaga

Punta del Hidalgo

Calle Doctor Olivera

Aledaños de la Iglesia de La Concepción

En el entorno de La Concepción habrá además una zona de ocio con música en directo a cargo de un DJ, lo que convertirá este punto en uno de los principales lugares de reunión de la afición en el casco histórico.

El Consistorio lagunero ha decidido repartir las pantallas por distintos núcleos del municipio tras la buena acogida registrada durante la semifinal ante Francia. La medida busca facilitar que los vecinos puedan seguir la final sin desplazarse a un único punto y ordenar la asistencia de público.

Arona: pantallas en Las Galletas, Los Cristianos y Valle San Lorenzo

El municipio de Arona contará con tres pantallas gigantes para vivir la final de forma colectiva. El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento ha habilitado espacios en Las Galletas, Los Cristianos y Valle San Lorenzo.

Los puntos confirmados son:

Plaza Dionisio González , en Las Galletas

, en Las Galletas Plaza de La Pescadora , en Los Cristianos

, en Los Cristianos Plaza de Valle San Lorenzo

La actividad en las tres plazas comenzará a las 19.00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, con la emisión de la previa del partido. El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación, ya que se espera una importante afluencia de público en los tres puntos habilitados.

La iniciativa busca convertir estos espacios públicos en lugares de encuentro para vecinos y visitantes, con un ambiente festivo, seguro y familiar.

La Orotava: pantalla gigante en la Plaza del Quinto Centenario

La final también podrá seguirse en La Orotava, donde el Ayuntamiento ha convocado a la afición en la Plaza del Quinto Centenario.

La cita será este domingo 19 de julio a las 20:00 horas, coincidiendo con el inicio del partido. El municipio invita a los aficionados a acudir para animar a la Selección Española junto al resto de vecinos en una noche marcada por la emoción de la final.

Puerto de la Cruz: final en la Plaza del Charco con DJ

En Puerto de la Cruz, el punto de encuentro será la Plaza del Charco, donde la afición podrá seguir el partido en una gran pantalla. La convocatoria comenzará a partir de las 19:00 horas, una hora antes del inicio de la final.

El Ayuntamiento anima a acudir con camiseta, bandera y ganas de apoyar a la Selección Española. Además de la retransmisión del encuentro, la plaza contará con DJ, lo que permitirá ambientar la previa y convertir el centro portuense en uno de los espacios más animados para seguir la final.

Recomendaciones para acudir a las pantallas gigantes

Los ayuntamientos recomiendan acudir con antelación, especialmente en los puntos donde se espera mayor concentración de público. En algunos espacios el acceso será libre hasta completar aforo, por lo que llegar antes permitirá facilitar la entrada y evitar aglomeraciones de última hora.

También se aconseja planificar los desplazamientos, utilizar transporte público cuando sea posible y seguir las indicaciones del personal de organización y seguridad. La final comenzará a las 20.00 horas, pero varios espacios abrirán desde las 18:00 o 19:00 horas para emitir la previa y crear ambiente antes del encuentro.