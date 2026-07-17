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Tenerife lanza la Estrategia de Artesanía 2026-2030 para modernizar el sector y asegurar el relevo generacional

El Cabildo sitúa el relevo generacional, la digitalización de los talleres y la apertura de nuevos mercados entre las prioridades de la estrategia canaria hasta 2030

Foto de grupo de los particioantes en la estrategia de la artesanía

Foto de grupo de los particioantes en la estrategia de la artesanía / E.D.

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife quiere asumir un papel protagonista en la modernización de la artesanía canaria. E el principal reto de la Estrategia de Desarrollo de la Artesanía 2026-2030, una hoja de ruta de alcance autonómico que la Corporación insular pretende convertir en una oportunidad para reforzar el sector, asegurar el relevo generacional y abrir nuevas vías de comercialización para los talleres de la Isla.

El plan fija como prioridades la digitalización, la simplificación administrativa y la transmisión de conocimientos entre profesionales con experiencia y nuevos aprendices. El objetivo es que los oficios tradicionales mantengan su valor cultural, pero también ganen capacidad para generar empleo y consolidarse como actividad económica.

El consejero insular de Empleo, Efraín Medina, sitúa entre las principales necesidades “dignificar el oficio y asegurar el relevo generacional”. A su juicio, la estrategia recoge demandas históricas del sector, entre ellas la formación dual y el respaldo económico para que las técnicas en riesgo de desaparición puedan transmitirse.

Programa Maestra-Aprendiz

Uno de los instrumentos centrales será el programa Maestra-Aprendiz, diseñado para facilitar que artesanos veteranos formen a nuevas generaciones. La iniciativa pretende evitar que conocimientos acumulados durante décadas se pierdan por falta de continuidad profesional.

La estrategia contempla además una ventanilla única para reducir trámites y herramientas digitales que faciliten la gestión de los talleres, el acceso a ayudas y las acreditaciones.

La comercialización constituye otro de los grandes retos. El plan prevé bonos de consumo, rutas turísticas vinculadas a talleres y oficios, nuevas plataformas de venta y acciones para proyectar la marca Artesanía Canaria en mercados exteriores.

La presentación del plan coincide con la entrega de doce nuevos carnés de artesano en la Isla, tras un proceso de evaluación en el Museo Iberoamericano

La hoja de ruta incorpora también la creación de un Observatorio de la Artesanía y viveros de talento que favorezcan la colaboración entre tradición e innovación.

Doce nuevos carnés de artesano

La presentación de la estrategia coincidió con la entrega de doce nuevos carnés de artesano por parte del Cabildo. Las acreditaciones se concedieron tras las pruebas celebradas en el Museo Iberoamericano de Artesanía de Tenerife, donde un tribunal especializado evaluó la capacidad técnica y el respeto a los procesos tradicionales.

A la convocatoria se presentaron sesenta aspirantes de veintiuna modalidades. Los nuevos carnés corresponden a oficios como cerámica, ganchillo, carpintería de ribera, joyería, tejeduría tradicional, tapicería de muebles y muñequería, entre otros.

El Cabildo considera que esta acreditación representa mucho más que un trámite. Supone una garantía de calidad para los consumidores y un respaldo para quienes han convertido la artesanía en un proyecto profesional. También avala el compromiso con los materiales, la sostenibilidad y los estándares vinculados a la marca Artesanía de Tenerife.

Medina destaca que los nuevos carnés consolidan doce iniciativas personales y económicas que contribuyen a proteger el patrimonio cultural y a dinamizar el mercado laboral insular. La artesanía, subraya, no debe entenderse únicamente como expresión artística, sino como un sector con capacidad para generar empleo, mantener actividad en los municipios y reforzar la identidad de Tenerife.

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La estrategia autonómica encuentra así en la Isla un primer espacio de impulso. El reto será trasladar sus objetivos a medidas concretas para que los talleres puedan modernizarse, vender mejor sus productos y encontrar aprendices dispuestos a continuar unos oficios que forman parte del patrimonio vivo de Tenerife.

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