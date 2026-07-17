Tenerife afronta un sábado con calima ligera, alisio fuerte y hasta 30 grados en el sur

Tenerife afrontará este sábado una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima ligera en niveles altos y el predominio del alisio, que soplará con intervalos de fuerte en algunas zonas de la Isla.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para Tenerife intervalos nubosos en las franjas costeras del norte, mientras que en el resto del territorio dominarán los claros. La calima se mantendrá en altura, por lo que no se espera un episodio intenso en superficie, aunque sí podrá dejar el ambiente algo turbio.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con un ligero descenso de las mínimas en el interior. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 29 de máxima.

Hasta 30 grados en zonas del sur de Tenerife

Aunque no se espera un ascenso generalizado de las temperaturas, la Aemet no descarta que se alcancen localmente los 30 grados en las costas del sur del área metropolitana y en el sur de Tenerife.

Será, por tanto, una jornada cálida en las zonas más expuestas al sol, especialmente en áreas costeras y de medianías orientadas al sur. En el norte, la presencia de intervalos nubosos podría suavizar algo más el ambiente durante las primeras horas.

La previsión mantiene un escenario de estabilidad, sin lluvias relevantes en Tenerife, aunque con el matiz de la calima en altura y del viento en las zonas habituales de aceleración del alisio.

Alisio fuerte en el sureste y el extremo noroeste

El viento será uno de los elementos a tener en cuenta este sábado. El alisio soplará con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife.

En el oeste de la Isla predominarán las brisas, una situación habitual cuando el alisio se canaliza por los laterales de las islas de mayor relieve. Esta combinación dejará zonas más ventiladas y otras con un ambiente más calmado, especialmente en áreas resguardadas.

En el mar, se espera viento del nordeste de fuerza 4 o 5, con marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del nordeste de entre 1 y 2 metros en aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

Calima ligera también en el resto de Canarias

La previsión para el conjunto del Archipiélago apunta a calima ligera en niveles altos y cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas.

En Gran Canaria, las temperaturas podrán alcanzar o superar los 30 grados en amplias zonas de las vertientes sur y oeste. También se espera calor en la mitad sur de Fuerteventura, donde se superará esa barrera en varios puntos.

En La Gomera, no se descarta llegar localmente a los 30 grados en vertientes orientadas al sur y oeste, mientras que en La Palma habrá intervalos en zonas bajas del norte y este, donde podría registrarse alguna llovizna. En El Hierro, el día será despejado, con intervalos en el norte y calima ligera en altura.

Previsión por Islas

En Lanzarote, la Aemet espera cielos despejados con intervalos en el oeste, calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios. No se descarta alcanzar localmente los 30 grados en el sureste.

En Fuerteventura, el cielo estará despejado con intervalos en el oeste. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, aunque en la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 grados.

En Gran Canaria, la jornada estará marcada por cielos despejados, intervalos en las franjas costeras del norte y calima ligera en niveles altos. Las zonas del sur y oeste podrán superar los 30 grados, con alisio fuerte en el sureste y noroeste.

En La Gomera, se esperan cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte, calima ligera y temperaturas con pocos cambios. El alisio podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

En La Palma, el tiempo será poco nuboso o despejado, con intervalos en zonas bajas del norte y del este. No se descarta alguna llovizna en esas áreas. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso.

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En El Hierro, el cielo estará despejado con intervalos en zonas bajas del norte y calima ligera en altura. El viento soplará con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste.