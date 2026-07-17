Tajao, La Victoria y El Sauzal: los pueblos de Tenerife donde comer bien según National Geographic

Tenerife no solo se descubre por sus playas, sus senderos o sus miradores. También se recorre sentándose a la mesa. La Isla guarda pueblos donde la gastronomía forma parte del paisaje: pescado fresco, guachinches, vino local, recetas de medianías, cocina marinera y platos tradicionales que explican mucho mejor que cualquier folleto cómo se vive en cada zona.

En esa ruta gastronómica por Tenerife, National Geographic destaca tres nombres especialmente apetecibles: Tajao, La Victoria de Acentejo y El Sauzal. Tres lugares muy diferentes entre sí, pero unidos por una misma idea: para comer bien en la Isla no siempre hace falta buscar grandes restaurantes ni propuestas sofisticadas. A veces basta con llegar a un pueblo, sentarse sin prisa y dejar que el producto local haga el trabajo.

La selección sitúa a Tajao como una parada para quienes buscan pescado y marisco, a La Victoria de Acentejo como territorio de carne de cabra, gofio, vino y guachinches, y a El Sauzal como una opción del norte donde se mezclan vistas, tascas y cocina canaria. La referencia coincide con otras recopilaciones gastronómicas vinculadas a National Geographic que señalan estos municipios dentro de las mejores paradas para comer en Tenerife.

Tajao, el pueblo marinero para comer pescado fresco

San Miguel de Tajao, aunque casi todo el mundo lo conoce simplemente como Tajao, es uno de los grandes refugios gastronómicos del sur de Tenerife. Este núcleo de Arico, situado en el sudeste de la Isla, vive pegado al Atlántico y ha convertido esa relación con el mar en su principal seña de identidad.

Tajao es pequeño, pero su oferta culinaria tiene una fuerza poco habitual para un pueblo de su tamaño. En pocas calles se concentran numerosos restaurantes especializados en pescado fresco, marisco local y cocina marinera. La experiencia suele ser directa: elegir producto, comer cerca del mar y disfrutar de platos sin demasiados artificios.

El atractivo de Tajao está precisamente en esa sencillez. Los pescados a la brasa y el marisco son los grandes protagonistas de una propuesta que no necesita disfrazarse. El entorno costero, el olor a parrilla y la sensación de comer a pocos metros del océano completan una escapada que muchos residentes y visitantes asocian con una comida sin complicaciones, pero con mucho sabor.

Para quienes viajan por el sur de Tenerife, Tajao puede pasar desapercibido frente a zonas turísticas más conocidas. Sin embargo, quienes buscan una mesa marinera con carácter local suelen encontrar aquí una parada difícil de olvidar.

La Victoria de Acentejo, guachinches y cocina de campo

Si Tajao mira al mar, La Victoria de Acentejo mira al campo. Este municipio del norte de Tenerife forma parte de esa geografía donde la viña, las medianías y la cocina tradicional han construido una identidad propia. Aquí el protagonista no es el pescado, sino la comida de raíz: carne de cabra, piñas con costillas, escaldón de gofio y vino de cosecha.

La Victoria de Acentejo está muy vinculada al universo de los guachinches, esos establecimientos populares donde se sirve vino propio acompañado de platos sencillos y contundentes. En Tenerife, el concepto se ha extendido mucho, pero el guachinche tradicional mantiene una esencia clara: vender el vino elaborado por la propia casa y acompañarlo con comida local.

En este municipio del norte todavía se conserva parte de ese espíritu. National Geographic lo sitúa como una de las paradas recomendadas para probar carne de cabra y cocina canaria en un entorno de viñedos y producto de medianías.

La experiencia en La Victoria suele alejarse de la formalidad. Mesas amplias, platos generosos, vino de la zona y recetas de siempre. Es una forma de comer muy tinerfeña, ligada al territorio y al calendario agrícola, donde el sabor importa más que la puesta en escena.

El Sauzal, tascas, vistas y cocina canaria

El Sauzal completa esta selección con una personalidad distinta. También en el norte de Tenerife, el municipio se asoma al Atlántico desde una posición privilegiada, con la costa de La Garañona como uno de sus paisajes más reconocibles. Su entorno combina viñas, plataneras, terrazas agrícolas y vistas al mar.

La gastronomía de El Sauzal mezcla tradición, tascas y propuestas con un punto más actual. No tiene el carácter marinero de Tajao ni el perfil puramente guachinchero de La Victoria de Acentejo, pero ofrece una combinación muy atractiva para quienes buscan cocina canaria, producto local y restaurantes con personalidad.

En este caso, la comida se disfruta también por el contexto. El Sauzal permite unir una escapada gastronómica con miradores, paisaje del norte y una sensación de pueblo cuidado. Es una opción especialmente interesante para quienes quieren comer bien sin renunciar a una visita tranquila por una de las zonas más agradables del norte de Tenerife.

Tres formas diferentes de saborear Tenerife

La selección de Tajao, La Victoria de Acentejo y El Sauzal permite entender la diversidad gastronómica de Tenerife en apenas tres paradas. Cada pueblo representa una manera distinta de comer en la Isla.

Tajao es el Atlántico llevado al plato, con pescado fresco y marisco como grandes protagonistas. La Victoria de Acentejo representa la cocina de campo, los guachinches, el vino propio y las recetas contundentes de medianías. El Sauzal aporta una versión más panorámica y variada del norte, con tascas, restaurantes y propuestas que combinan tradición y un toque diferente.

Esa es una de las grandes fortalezas gastronómicas de Tenerife: la Isla cambia de sabor según la zona. No se come igual junto al mar que entre viñas, ni en un pueblo pesquero que en uno rodeado de medianías. La cocina acompaña al paisaje y ayuda a entenderlo.