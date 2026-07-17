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Siete de cada diez jóvenes de la Isla Baja reclaman más actividades de ocio

Un estudio elaborado por alumnado del IES Garachico propone reforzar la oferta deportiva, musical y en la naturaleza, además de mejorar la conexión entre los tres municipios

Un momento del taller desarrollado para conocer las inquietudes de los jóvenes en la Isla Baja

Un momento del taller desarrollado para conocer las inquietudes de los jóvenes en la Isla Baja / E.D.

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Garachico

Siete de cada diez jóvenes de Garachico, Buenavista del Norte y Los Silos muestran interés por participar en una programación juvenil estable, especialmente vinculada al deporte, la convivencia y la naturaleza. Así lo recoge un estudio elaborado por alumnado del ciclo superior de Integración Social del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, con la participación de 175 jóvenes y diez profesionales del sector.

Proyecto Isla Baja joven

El informe, desarrollado dentro del proyecto Isla Baja Joven, propone ampliar la oferta con torneos, surf, senderismo, orientación y actividades musicales. También reclama nuevos espacios de encuentro, mejor conexión entre los tres municipios y una mayor difusión en redes sociales.

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La iniciativa ganó el Laboratorio de Proyectos 2026, impulsado por el área de Juventud del Cabildo de Tenerife, y servirá para orientar futuras políticas y actividades adaptadas a las demandas de la juventud de la comarca.

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