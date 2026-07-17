Siete de cada diez jóvenes de la Isla Baja reclaman más actividades de ocio

Siete de cada diez jóvenes de Garachico, Buenavista del Norte y Los Silos muestran interés por participar en una programación juvenil estable, especialmente vinculada al deporte, la convivencia y la naturaleza. Así lo recoge un estudio elaborado por alumnado del ciclo superior de Integración Social del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, con la participación de 175 jóvenes y diez profesionales del sector.

Proyecto Isla Baja joven

El informe, desarrollado dentro del proyecto Isla Baja Joven, propone ampliar la oferta con torneos, surf, senderismo, orientación y actividades musicales. También reclama nuevos espacios de encuentro, mejor conexión entre los tres municipios y una mayor difusión en redes sociales.

La iniciativa ganó el Laboratorio de Proyectos 2026, impulsado por el área de Juventud del Cabildo de Tenerife, y servirá para orientar futuras políticas y actividades adaptadas a las demandas de la juventud de la comarca.