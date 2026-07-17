Rechazo a la declaración de zonas de gran afluencia turística en los polígonos industriales

El Ayuntamiento de Arafo rechazó por unanimidad la declaración de los polígonos industriales del Valle de Güímar y El Carretón como Zona de Gran Afluencia Turística. El Pleno acordó solicitar al Gobierno de Canarias que archive el expediente actualmente en tramitación.

La iniciativa surge después de que un particular pidiera a la Dirección General de Comercio y Consumo revisar la delimitación de estas zonas en Tenerife. A raíz de ese procedimiento, el Ayuntamiento abrió una consulta pública en la que la mayoría de las alegaciones presentadas por vecinos y entidades se pronunciaron en contra.

Sin dondiciones como zona turística

La Corporación sureña considera que los polígonos afectados no reúnen las condiciones habituales de una zona turística, al carecer de áreas hoteleras, playas o recursos patrimoniales que justifiquen esa calificación. A su juicio, la medida supondría en realidad una liberalización de los horarios comerciales, especialmente en domingos y festivos.

El acuerdo alerta de que esa ampliación podría empeorar las condiciones laborales y dificultar la conciliación familiar, sobre todo en un sector con una elevada presencia de mujeres. También advierte de que una mayor apertura no garantiza la creación de empleo y podría incrementar la presión sobre las plantillas.

El Ayuntamiento teme además que el consumo se desplace hacia las grandes superficies, debilitando a los pequeños comercios, autónomos y pymes de Arafo y de las medianías del Valle de Güímar y Agache.

La moción también vincula la propuesta con un posible perjuicio para mercados agrícolas, bodegas y negocios ligados al sector primario. A ello añade el aumento de los desplazamientos en vehículo privado hacia los polígonos durante los fines de semana, con más tráfico y emisiones.

Con este acuerdo, el Consistorio defiende un modelo comercial y territorial basado en el comercio de proximidad, la conciliación laboral, el apoyo al sector primario y el desarrollo equilibrado de la comarca.