Puerto de Santiago se iluminará este sábado con más de 1.000 kilos de material pirotécnico

Este sábado 18 de julio el pueblo de Puerto de Santiago vivirá una de las citas más importantes del calendario festivo veraniego de la isla de Tenerife como es la tradicional exhibición pirotécnica que se enmarca dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen 2026.

Más de 1.000 kilogramos de material pirotécnico aguardan a que el reloj marque aproximadamente las 00:00 horas para iluminar el cielo de Puerto de Santiago.

Exhibición lumínica de años anteriores. / Ayuntamiento de Santiago del Teide

Alrededor de 30 minutos que prometen color y estruendo por parte de la pirotécnica Hermanos Toste de Los Realejos empresa con importantes premios a nivel internacional y que será la encargada como siempre de llevar a cabo este espectáculo, uno de los más importantes de toda Canarias en cuanto a duración, variedad de efectos, ritmo y un apoteósico final.

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Desde la gerencia de la empresa Pirotecnia Hermanos Toste se especifica que se utilizarán coberturas de carcasas con material reciclable para minimizar el impacto medioambiental.