Policía Portuaria premia “la profesionalidad” de Amasur

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que preside Pedro Suárez López de Vergara, celebró el pasado miércoles, 15 de julio, la tercera edición del Premio Francisco Malpica de la Policía Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un galardón con el que se pretende ensalzar el espíritu de colaboración en el seno de la comunidad portuaria, especialmente entre aquellas entidades, organizaciones y personas que comparten el objetivo de hacer de los puertos espacios seguros y acordes a los retos actuales.

En esta ocasión, el jurado concedió de forma unánime este galardón al colectivo de amarradores, Amasur SL de Tenerife, por “significar y ensalzar su disponibilidad, profesionalidad y compromiso con el buen funcionamiento de la actividad portuaria, que los lleva a colaborar estrechamente con la Policía Portuaria”, indica el responsable de la Policía Portuaria en el Puerto de Tenerife, Agustín Ávila Weller.

El premio fue entregado por Pedro Suárez y Agustín Ávila al director de Amasur SL, Vicente Jiménez, quien reiteró la estrecha relación de los amarradores con la Policía Portuaria. En este sentido, el director de Amasur aseguró que “para mí y para todo el colectivo de amarradores de Tenerife es un honor recibir este reconocimiento, que pone en valor una profesión no muy conocida, pero fundamental para el buen desarrollo de la actividad portuaria”. Jiménez destacó que “la relación profesional con la Policía Portuaria crea vínculos muy estrechos”.

Pedro Suárez recordó que los premios Francisco Malpica se incluyen dentro de la celebración de las Fiestas del Carmen, y que estos reconocimientos forman parte del empeño de la Autoridad Portuaria de “acercar el Puerto a los ciudadanos”. Asimismo, Suárez agradeció la labor conjunta de la Policía Portuaria con los distintos colectivos profesionales de puertos, entre ellos los amarradores, cuya profesionalidad fue capaz de superar con éxito la crisis sanitaria del crucero internacional MV Hondius en el Puerto de Granadilla, “un claro ejemplo de colaboración y profesionalidad”, añadió.

Otros reconocimientos

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife también entregó diplomas de reconocimiento a los compañeros de la Policía Portuaria por “su especial compromiso y responsabilidad en la ejecución de su trabajo”.

Del Puerto de Los Cristianos, recibió el diploma de reconocimiento Juan José Sosa, que, gracias a su rápida actuación, evitó “posibles daños en las embarcaciones rápidas y un posible incidente medioambiental en la playa de Los Cristianos, demostrando una gran profesionalidad, diligencia y compromiso”. Asimismo, se reconoció la labor de Jonathan Jerez Suárez, quien “ante la presencia de una persona en un elevado estado de alteración y con actitud agresiva, logró intervenir y reducirla, actuando con determinación y poniendo en riesgo su propia integridad”. Del Puerto de Granadilla, se valoró el trabajo de José María González Torres, por su rápida actuación ante el hundimiento del velero Pursuit of Happiness.

Y del Puerto de Santa Cruz de Tenerife recibieron este reconocimiento Cristian Pérez Torres, “por su conducta ejemplar, su compromiso y su destacada disposición para el servicio, demostrados desde el inicio de su trayectoria profesional”; Jesús Beltrán Martínez, “por su dilatada e inmaculada trayectoria en la Policía Portuaria y su dedicación al cuerpo durante todos sus años de servicio”; y Aitor López, “que ha demostrado un firme compromiso con su trabajo, destacando por su espíritu de colaboración”.

Sobre los Premios Malpica

El Premio Francisco Malpica de la Policía Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se instauro en 2019 como parte del Día de la Policía Portuaria y dentro de las festividades del Carmen. Tras un paréntesis a causa del covid, vuelve a reeditarse en 2022, impulsado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez.

La concepción de este reconocimiento surge de la iniciativa de uno de los jefes de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Peña Arnay, a instancias del responsable del cuerpo, Agustín Ávila, quienes conciben este premio con el objetivo de reconocer la labor de empresas, instituciones, organizaciones y personas del entorno portuario que hayan ayudado a la consecución de los fines, servicios e intereses de la Policía Portuaria.

Francisco Malpica, quien da nombre al premio, fue el primer guarda del puerto real de Tenerife, por parte del Cabildo tinerfeño, en el año 1506. Su función, entre otras, era velar por el impuesto que se debía abonar por los cereales, debiendo impedir que embarcaran sin la licencia oportuna, asegurarse que la balanza oficial del pan fuera la dictaminada por el Cabildo o que no se enrolara a nadie después de la puesta de sol para evitar el contrabando. Un año después, en 1507, el propio Malpica adquiriría mayor responsabilidad al ser nombrado también guardia de salud del puerto, con la misión de supervisar que las naves sospechosas de portar la peste no fondearan en la rada de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre la Policía Portuaria

El servicio de Policía Portuaria de Puertos de Tenerife está avalado por una larga historia profesional. Desde sus inicios como celadores-guardamuelles hasta la actualidad, siempre han estado presentes en la actividad diaria de los puertos, así como en primera línea de todas las situaciones de emergencia acontecidas en las instalaciones.

El cuerpo de Policía Portuaria de Puertos de Tenerife lo conforman más de un centenar de profesionales desplegados en seis puertos de la provincia: Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Los Cristianos, La Gomera, La Palma y El Hierro.

Pedro Suárez presidió la entrega de estos premios que tuvo lugar en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, y que, además de los representantes de los distintos colectivos profesionales del puerto, contó con la asistencia de miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de Fred.Olsen y de otras personalidades destacadas.