El Mercado Nuestra Señora de África consolida ‘Sábado Divino’ como una cita de dinamización comercial con una jornada dedicada al verano

El Mercado Nuestra Señora de África ha celebrado el pasado sábado, 11 de julio, la tercera edición de 'Sábado Divino', una acción de dinamización comercial promovida por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Gerencia del Mercado Nuestra Señora de África, que, bajo la temática del verano, ha vuelto a combinar incentivos al consumo, actividades familiares y propuestas culturales para reforzar la actividad comercial del mercado, poner en valor el producto local y seguir impulsando la marca Comercio de Canarias.

La iniciativa arrancó una semana antes, con una campaña promocional desarrollada los días 4 y 5 de julio. Durante esas jornadas, las personas que realizaron compras superiores a cinco euros recibieron un helado como obsequio, una acción que sirvió para dar a conocer la programación del evento, generar expectación entre la clientela y reforzar la visibilidad de la marca Comercio de Canarias entre comerciantes y visitantes.

'Sábado Divino' llenó el Mercado Nuestra Señora de África con una variada programación para todos los públicos. La música en directo de Héctor Artiles amenizó la mañana, mientras que un taller de cocina infantil enseñó a 30 niños y niñas a elaborar un sándwich helado de plátano con galleta de gofio, una propuesta que puso en valor el producto local y acercó a los más pequeños a la gastronomía canaria de una forma participativa.

Como incentivo al consumo, dentro de la campaña de premios directos se entregaron 260 obsequios adquiridos en los propios puestos del mercado a las personas que realizaron compras superiores a diez euros, contribuyendo a estimular las ventas, premiar la fidelidad de la clientela y promocionar la oferta comercial del Mercado Nuestra Señora de África.

La jornada también contó con la visita del director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, quien conoció de primera mano el desarrollo de las actividades y el ambiente generado durante esta acción de dinamización comercial, enmarcada en la estrategia del Ejecutivo autonómico para fortalecer el comercio de proximidad, apoyar a los mercados tradicionales y seguir posicionando la marca Comercio de Canarias como referente del comercio local.

Con esta tercera edición, ‘Sábado Divino’ continúa consolidándose como un ciclo de dinamización comercial en el que cada convocatoria gira en torno a una temática diferente. La iniciativa, promovida por el Gobierno de Canarias con la colaboración de la Gerencia del Mercado Nuestra Señora de África, refuerza el atractivo de este espacio como un mercado vivo y dinámico, capaz de combinar comercio, gastronomía y ocio familiar, al tiempo que contribuye a dar mayor visibilidad a la marca Comercio de Canarias y al comercio de proximidad del Archipiélago.