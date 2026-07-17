Una jornada de viernes con calor durante todo el día en Tenerife: la Aemet apunta hasta los 34 grados en Canarias

Canarias afronta este viernes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, aunque con un ligero descenso de los valores máximos en algunas zonas. El calor seguirá siendo especialmente intenso en Gran Canaria, donde se podrán alcanzar los 34 grados en medianías del sureste y en la cuenca de Tirajana, así como en zonas bajas de Tejeda.

También se esperan temperaturas elevadas en Tenerife, con valores de hasta 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, y en La Gomera, donde San Sebastián de La Gomera podría alcanzar los 33 grados. En el sur de Fuerteventura se prevén entre 30 y 32 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos o despejados en general, aunque con intervalos de nubes bajas en las zonas del norte, sobre todo durante las horas nocturnas. También habrá calima ligera en zonas altas de Gran Canaria y Tenerife.

Temperaturas mínimas y viento

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en algunos puntos y las noches continuarán siendo especialmente cálidas. En las zonas más afectadas de Gran Canaria y Tenerife podrían no bajar de los 24 a 26 grados, mientras que en el sur de Gran Canaria las mínimas podrían situarse entre 24 y 28 grados.

El viento soplará del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En estos puntos se esperan rachas localmente muy fuertes, especialmente en Gran Canaria. En el mar, el viento podrá alcanzar fuerza 6 y localmente 7 mar adentro en las costas oeste, este y sureste, con un empeoramiento del estado de la mar.

Por islas

Lanzarote tendrá cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas en el norte y oeste durante la noche, y temperaturas de 22 a 30 grados en Arrecife.

En Fuerteventura, el calor se mantendrá en el sureste, donde se esperan 30-32 grados, con una máxima de 29 grados en Puerto del Rosario.

En Gran Canaria, el norte estará nuboso por debajo de los 600-800 metros, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Se podrán alcanzar 34 grados en la cuenca de Tirajana y el sureste. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 23 y 27 grados.

En Tenerife, las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados en las vertientes este y sur, incluida la capital. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 24 y 32 grados.

En La Gomera, se podrán alcanzar localmente los 30 grados en las medianías del sur y oeste, con una máxima prevista de 33 grados en San Sebastián de La Gomera.

En La Palma, las temperaturas serán algo más moderadas, con valores de 22 a 27 grados en Santa Cruz de La Palma.

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Y en El Hierro, también se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías y zonas altas de las vertientes este y sur, con temperaturas de 18 a 26 grados en Valverde.