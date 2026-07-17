Horarios del Cook Music Fest este viernes en Tenerife: Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona

El Cook Music Fest continúa este viernes 17 de julio en Tenerife con su segunda jornada, dedicada a los sonidos latinos bajo el nombre de 'Latin Mood'. Tras una apertura marcada por la música urbana, el festival cambia de registro con un cartel encabezado por Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona.

La programación del viernes reunirá distintos estilos dentro de la música latina, desde el pop y el merengue hasta los ritmos caribeños y las propuestas más actuales. La jornada comenzará con Emily Estefan a las 17:30 horas y se prolongará hasta la madrugada, con el cierre previsto a cargo de Gente de Zona a las 00:30 horas.

El festival se celebra en el entorno portuario de Santa Cruz de Tenerife, dentro de una edición especial que conmemora el quinto aniversario del Cook Music Fest y que prevé superar los 100.000 asistentes durante sus tres días de programación.

Emily Estefan abrirá la tarde musical

La primera actuación de la jornada será la de Emily Estefan, prevista para las 17.30 horas. La artista abrirá el bloque Latin Mood con una propuesta vinculada a la música latina, el pop y las influencias familiares de una de las sagas musicales más conocidas del panorama internacional.

Su actuación dará paso a una tarde de conciertos pensada para un público amplio, con nombres reconocidos por distintas generaciones y estilos. La jornada del viernes mantiene el carácter internacional del cartel y refuerza el peso de la música latina dentro del festival.

Greeicy y Olga Tañón, antes del gran concierto de Chayanne

A las 19:00 horas será el turno de Greeicy, una de las voces colombianas más populares de los últimos años. Su presencia incorpora al cartel un perfil ligado al pop latino contemporáneo y a una audiencia más joven.

Después, a las 20:30 horas, llegará Olga Tañón, una de las artistas puertorriqueñas más reconocidas de la música tropical. La cantante aportará al festival una parte fundamental del repertorio latino de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por el merengue, la música caribeña y los grandes escenarios internacionales.

El tramo central de la noche estará reservado para Chayanne, que actuará a las 22:30 horas. El artista puertorriqueño será uno de los grandes reclamos de la jornada del viernes y protagonizará uno de los conciertos más esperados del Cook Music Fest.

Gente de Zona cerrará la jornada del viernes

La segunda noche del festival concluirá con Gente de Zona, cuya actuación está prevista para las 00.30 horas. El dúo cubano pondrá el cierre a la jornada Latin Mood con una propuesta marcada por los ritmos bailables, el reguetón, la música urbana latina y los sonidos caribeños.

Su concierto llegará después de una jornada larga, en la que el público podrá pasar de las primeras actuaciones de la tarde a los grandes nombres de la noche sin salir del recinto.

Resumen de horarios del viernes en el Cook Music Fest

17:30 horas: Emily Estefan

Emily Estefan 19:00 horas: Greeicy

Greeicy 20:30 horas: Olga Tañón

Olga Tañón 22:30 horas: Chayanne

Chayanne 00:30 horas: Gente de Zona

Un festival de tres días en Santa Cruz

El Cook Music Fest se celebra durante tres jornadas en Santa Cruz de Tenerife. La edición de este año alcanza su quinto aniversario y se desarrolla en un recinto de gran formato, con conciertos, oferta gastronómica, zona market y actividades complementarias.

Después de la jornada Latin Mood del viernes, el festival continuará el sábado con el bloque Tropical Mood, que cerrará la edición con artistas como Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.