Grupo Fuertes y Satocan compran un complejo turístico en San Miguel de Abona

El Grupo Fuertes y el grupo canario Satocan han adquirido en copropiedad un complejo turístico de cuatro estrellas superior en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. El establecimiento, denominado The Salmar, se incorpora a la oferta alojativa del sur de Tenerife tras un proyecto de reforma integral.

La operación supone un movimiento relevante para ambas compañías dentro del sector turístico canario. Según la información difundida por los grupos empresariales, el complejo será gestionado íntegramente por Satocan, que consolida así su primera apertura hotelera en Tenerife después de desarrollar actividad turística en Gran Canaria y Fuerteventura.

El establecimiento se encuentra en la costa de San Miguel de Abona, en primera línea de mar, y ha sido renovado con el objetivo de integrarse en su entorno. La compañía presenta el diseño del complejo como una propuesta orientada al descanso, la comodidad y la relación con el paisaje marítimo.

The Salmar, un cuatro estrellas superior frente al mar

The Salmar se plantea como un complejo turístico de categoría cuatro estrellas superior ubicado en la costa sur de Tenerife. Su situación frente al Atlántico es uno de los elementos centrales del nuevo proyecto, que busca reforzar la oferta hotelera del municipio de San Miguel de Abona.

La reforma integral del establecimiento ha estado orientada a renovar espacios, actualizar la experiencia alojativa y adaptar el complejo a una demanda turística cada vez más vinculada al descanso, el diseño y los servicios de calidad. La web oficial del hotel presenta el alojamiento como un espacio con habitaciones orientadas al descanso y a la conexión con el entorno marítimo de Costa San Miguel.

El proyecto se suma a la tendencia de renovación de activos turísticos en zonas consolidadas de Canarias. En lugar de partir de una nueva construcción, la actuación se apoya en la reconversión y actualización de un establecimiento existente, una línea cada vez más presente en destinos maduros que buscan mejorar su competitividad.

Satocan se estrena en el mercado hotelero de Tenerife

Para Satocan, esta operación representa un hito dentro de su división turística. El grupo canario, con cuatro décadas de trayectoria empresarial, ya gestiona complejos en otras islas y ahora amplía su presencia al mercado hotelero tinerfeño.

La entrada en Tenerife permite a la compañía reforzar su posicionamiento en el Archipiélago y diversificar su actividad dentro de un destino con fuerte peso turístico. San Miguel de Abona, en el sur de la Isla, forma parte de una zona con gran presencia de alojamientos, servicios complementarios, campos de golf, puerto deportivo y conexión con otros enclaves turísticos del sur.

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La gestión integral por parte de Satocan sitúa al grupo como operador directo del establecimiento, mientras que la propiedad se comparte con el Grupo Fuertes.