El fenómeno streamer toma TLP Tenerife: Agustín51 desata la locura antes de la visita de Luzu

La segunda jornada de TLP Tenerife estuvo marcada por uno de los momentos más esperados por el público joven: el encuentro con el streamer Agustín51, uno de los creadores de contenido más seguidos de la escena digital. Decenas de asistentes acudieron al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para conocerlo, participar en la actividad y compartir unos minutos con él.

El encuentro registró una gran acogida y volvió a confirmar el peso que tienen los creadores digitales dentro de la programación de TLP Tenerife, un evento que celebra este año su 20 aniversario y que se ha consolidado como el mayor encuentro de entretenimiento digital de Canarias.

La cita reúne durante toda la semana videojuegos, esports, anime, cómic, K-Pop, cosplay, cultura japonesa, talleres, influencers y actividades para todos los públicos.

Luzu, uno de los grandes reclamos de este viernes

La programación continuará este viernes con la visita de Luzu, uno de los nombres más reconocidos de YouTube y Twitch en el ámbito hispanohablante. Su presencia es uno de los momentos más esperados de esta edición y reunirá tanto a seguidores que lo acompañan desde sus inicios como a nuevas generaciones que han crecido consumiendo su contenido.

La participación de Luzu refuerza una de las líneas principales de TLP Tenerife: acercar al público a creadores de contenido que forman parte de la cultura digital actual. Estos encuentros se han convertido en uno de los atractivos del evento, especialmente para los asistentes más jóvenes, que encuentran en el Recinto Ferial un espacio para ver de cerca a figuras que siguen habitualmente en redes y plataformas de vídeo.

Primeras finales de esports en el Recinto Ferial

La segunda jornada también dejó una de las primeras grandes citas competitivas de la edición. Tras apenas dos días de torneo, TLP Tenerife celebró la final del Torneo Máster de League of Legends, en la que Oni Esports Club se proclamó campeón.

La competición reunió a numerosos jugadores y aficionados en torno a uno de los videojuegos más populares de la escena internacional. La final confirmó el protagonismo de los esports dentro de TLP Tenerife, donde las competiciones conviven con zonas de juego libre, actividades familiares, exhibiciones y propuestas vinculadas a la innovación tecnológica.

Gaming, K-Pop, cosplay y cultura digital

Además de los torneos y de los encuentros con invitados, TLP Tenerife mantiene durante toda la semana una amplia programación dirigida a públicos muy diversos. El evento incluye zonas de gaming, juego libre, concursos, exhibiciones de K-Pop, pasarelas de cosplay, talleres tecnológicos, espacio indie, juegos de mesa y actividades relacionadas con la innovación y la cultura digital.

Esta variedad permite que el evento funcione como un punto de encuentro intergeneracional. La TLP no se limita a la competición o al videojuego, sino que incorpora distintas expresiones de ocio digital y cultura popular, desde la creación de contenido hasta el anime, el cómic, la música coreana o las manualidades.

Robot Dreams, nueva sesión del Cine de Verano

La programación de este viernes incluye también una nueva sesión del Cine de Verano, una actividad gratuita abierta a toda la ciudadanía. La película elegida será Robot Dreams, que se proyectará a las 20.30 horas en la terraza del Recinto Ferial, una vez finalizadas las actividades del evento.

Esta propuesta amplía el alcance de TLP Tenerife más allá de los asistentes habituales al recinto y permite sumar al programa una oferta cultural complementaria en horario de tarde-noche.