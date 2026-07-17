Cruz Roja impulsa la protección de la flora amenazada del Teide

Cruz Roja ha finalizado una nueva edición del proyecto 'Moviéndonos por los Parques Nacionales' en el Parque Nacional del Teide, una iniciativa de voluntariado ambiental desarrollada entre el 22 de junio y el 10 de julio. El programa ha contado con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

En esta edición participaron 18 personas voluntarias procedentes de distintos municipios de Tenerife, organizadas en tres campos de trabajo de cinco días cada uno. La iniciativa se centró en tareas de conservación de la biodiversidad, apoyo al seguimiento científico y sensibilización ambiental en uno de los espacios naturales más singulares de Canarias.

El proyecto también contó con la colaboración de la Dirección Insular del Medio Natural del Cabildo de Tenerife y del propio Parque Nacional del Teide, entidades con las que Cruz Roja mantiene una línea de trabajo orientada a fomentar la protección del patrimonio natural y la participación ciudadana.

Voluntariado ambiental de distintos puntos de Tenerife

Las personas voluntarias que participaron en el programa llegaron desde diferentes comarcas de la Isla. La mayoría procedía del Valle de La Orotava, aunque también hubo participantes del área metropolitana y de la comarca del Sureste.

Del total, ocho fueron mujeres y el perfil medio superó los 55 años, con presencia incluso de personas mayores de 70 años. Para Cruz Roja, este dato refleja la implicación de colectivos con una amplia experiencia vital en la conservación de los espacios naturales protegidos.

La participación de voluntariado de diferentes edades y municipios muestra, según la entidad, el creciente interés ciudadano por colaborar de forma directa en la protección del medio natural. En este caso, el trabajo se desarrolló en un entorno especialmente sensible, donde la conservación de la flora endémica y el seguimiento de los impactos ambientales son tareas prioritarias.

Recolección de semillas y mantenimiento del Jardín Botánico

Las actividades realizadas se centraron en la conservación de la biodiversidad y en el apoyo a tareas de investigación y seguimiento. Entre los trabajos llevados a cabo figura la recolección de semillas de especies de flora amenazada, que posteriormente serán cultivadas en vivero.

El voluntariado también participó en labores de mantenimiento del Jardín Botánico del Teide, ubicado en el Centro de Visitantes de El Portillo. Este espacio cumple una función relevante en la divulgación y conservación de especies vegetales propias del ecosistema de alta montaña canaria.

Además, las personas participantes colaboraron en el seguimiento de los efectos que especies introducidas como el conejo y el muflón ejercen sobre la flora endémica del Parque Nacional. Este tipo de control resulta clave para conocer la presión que determinadas especies pueden tener sobre plantas adaptadas a condiciones muy específicas y, en muchos casos, vulnerables.

Formación sobre ecosistemas de alta montaña

El programa incluyó sesiones formativas impartidas por personal especializado, con el objetivo de reforzar los conocimientos del voluntariado sobre los ecosistemas de alta montaña y las estrategias de conservación que se aplican en el Parque Nacional del Teide.

Durante la experiencia, los participantes pudieron conocer de cerca valores naturales singulares del parque, como la importancia de conservar la diversidad genética de determinadas especies vegetales y el papel que desempeñan elementos como los cedros y los cuervos en el equilibrio de estos ecosistemas.

La formación complementó el trabajo de campo y permitió que el voluntariado no solo participara en tareas concretas, sino que también comprendiera mejor la fragilidad y complejidad del entorno en el que intervenía.

Agentes de sensibilización en su entorno

El responsable del proyecto en Cruz Roja, David Legna, destacó que uno de los principales logros de esta edición ha sido comprobar la implicación activa del voluntariado en la conservación del parque. Según explicó, las personas participantes adquieren conocimientos que fortalecen su compromiso ambiental y les convierten en agentes de sensibilización en su entorno más cercano.

Legna subrayó también el valor de la colaboración mantenida durante años con el Parque Nacional del Teide y el Cabildo de Tenerife. A su juicio, esta confianza permite acercar a la ciudadanía a la conservación del patrimonio natural y consolidar una herramienta útil tanto para la protección de la biodiversidad como para la concienciación frente al cambio climático.

Siete ediciones desde 2013

El proyecto Moviéndonos por los Parques Nacionales se puso en marcha en 2013 y ha celebrado ya siete ediciones en Tenerife. Además de la actual, el programa se desarrolló en 2015, 2017, 2019, 2020 y 2021, consolidándose como una iniciativa de referencia dentro de la Red de Parques Nacionales.

Su objetivo es promover la implicación directa de la ciudadanía en la conservación de los parques nacionales, considerados la principal figura de protección de los espacios naturales protegidos en España. En el caso del Teide, esa labor adquiere especial relevancia por la singularidad de sus ecosistemas, la presencia de especies endémicas y la presión que soporta como uno de los espacios naturales más visitados del país.