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Un barco tanque de 223 metros de eslora será revisado en Tenerife

El astillero Tenerife Shipyards inicia la recepción en Santa Cruz del Pretigious WD, un megabuque cisterna

Astillero de Tenerife Shipyards en el puerto de Santa Cruz

Astillero de Tenerife Shipyards en el puerto de Santa Cruz / E.D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El astillero Tenerife Shipyards ha iniciado la recepción en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife del Prestigious WD, un buque tanque cisterna de dimensiones Panamax con 223 metros de eslora y 32 metros de manga.

La escala de este buque marca, según el astillero, un punto de inflexión operativo y posiciona a la industria de reparaciones navales canaria ante su mayor oportunidad de expansión en el Atlántico Medio.

Trabajos previos

El equipo técnico del astillero ejecuta actualmente los trabajos correspondientes a la Special Periodic Survey (SPS) contratados por el armador, tareas de inspección y mantenimiento estructural diseñadas para realizarse con el barco a flote.

Noticias relacionadas y más

Un buque Panamax tiene las dimensiones máximas exactas para cruzar las esclusas originales del Canal de Panamá: 294,1 metros de eslora (largo), 32,3 de manga (ancho) y 12 de calado (profundidad). Esta medida estándar permite el paso eficiente de cargueros y petroleros de hasta 5.000 TEUs en contenedores.

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