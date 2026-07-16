Innovación
La TLP abre un hueco 'tecnológico' al tratamiento de las adicciones
El Proyecto Faro lleva la prevención y la promoción de la salud al principal encuentro tecnológico de Canarias, mientras el Cabildo aprovecha el evento para fomentar el reciclaje de aparatos electrónicos
La Tenerife LAN Party abre este año un espacio específico al tratamiento y la prevención de las adicciones, una materia que comparte protagonismo con la salud mental, la educación afectivo-sexual, el tabaquismo, el vapeo y los hábitos alimentarios. El Cabildo de Tenerife despliega hasta el 19 de julio el Proyecto FARO, con más de medio centenar de talleres adaptados a menores, jóvenes y adultos.
El dispositivo ocupa más de cien metros cuadrados y traslada los mensajes preventivos a uno de los principales escenarios de ocio juvenil de Canarias. Entre las actividades figuran formación básica en reanimación cardiopulmonar vinculada al universo del videojuego, asesoramiento sobre salud sexual, información sobre infecciones de transmisión sexual y distribución de preservativos.
La iniciativa incorpora también a más de cincuenta estudiantes de la Universidad de La Laguna, que utilizarán el evento para realizar un diagnóstico social mediante la metodología de Aprendizaje-Servicio. El objetivo es obtener información que pueda servir para diseñar futuras políticas públicas.
Hábitos saludables para los jóvenes
El Cabildo ha coordinado además con la organización la retirada de bebidas energéticas, la oferta de un menú supervisado por especialistas en nutrición y la distribución gratuita de zumos naturales. La programación incluye actividades infantiles e intergeneracionales para acercar la prevención desde formatos participativos.
La presencia institucional en la TLP se completa con un espacio dedicado a la sostenibilidad y al reciclaje tecnológico. El concurso ¡Que no te fundan el chip! plantea preguntas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y permite conseguir boletos para sorteos.
También se difunde la plataforma Truec@, que facilita el intercambio de objetos mediante un sistema de puntos gestionado a través de los puntos limpios. Los residuos electrónicos entregados durante el evento no podrán intercambiarse, sino que se destinarán directamente al reciclaje.
Con esta doble propuesta, la TLP amplía su dimensión más allá de los videojuegos y la innovación. El encuentro se convierte también en un espacio para hablar de adicciones, salud, consumo responsable y segunda vida de los dispositivos tecnológicos
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