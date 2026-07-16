Tenerife se prepara para el Cook Music Fest: estas son las actuaciones y los horarios de este jueves

La primera jornada del Tenerife Cook Music Fest llega este jueves bajo el nombre de Urban Mood y lo hace con todas las entradas vendidas. El cartel reúne a cuatro nombres clave de la música urbana latina: Farruko, Ivy Queen, Don Omar y Myke Towers, en una noche que estará marcada por el peso de Puerto Rico en la programación y por la expectación generada en torno al concierto de Don Omar.

El arranque coincide además con el quinto aniversario del festival, que se celebrará de jueves a sábado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una previsión de asistencia superior a las 100.000 personas durante los tres días. La organización ha preparado un recinto de más de 60.000 metros cuadrados, con conciertos, una noria gigante, una zona market con tatuajes, maquillaje y accesorios, y un área gastronómica con más de 20 puestos de cocina canaria e internacional.

Una apertura marcada por la música urbana latina

La programación del jueves comenzará con la apertura de puertas a las 16:00 horas y sesiones de DJ hasta la actuación de Farruko, prevista para las 18:15 horas. Después llegará Rodrigo Fénix y el cambio de escenario previo a Ivy Queen, que actuará a las 20:05 horas.

La noche continuará con Wes y otro cambio de escenario antes del concierto de Don Omar, programado para las 22:00 horas. Tras su actuación llegará Juseph y un nuevo cambio de escenario, antes del cierre de la jornada con Myke Towers, previsto para las 23:45 horas.

Quinto aniversario y previsión de más de 100.000 asistentes

El festival alcanza este año su quinta edición consolidado como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias. Durante la presentación del evento, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que el Cook Music Fest ya forma parte de la identidad cultural de la Isla y subrayó que esta edición simboliza la conexión musical entre Tenerife y Puerto Rico.

Resumen de horarios del jueves en el Cook Music Fest