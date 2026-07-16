Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Sevilla y el aeropuerto de Tenerife Sur ha tenido que activar el protocolo de emergencia médica a bordo durante este jueves. La tripulación de la aeronave notificó formalmente a la torre de control que una de las pasajeras sufría complicaciones de salud graves y había llegado a registrar una pérdida de conocimiento, solicitando máxima prioridad para tomar tierra.

Ante la gravedad de la situación, los controladores aéreos asignaron al avión una aproximación directa para reducir al mínimo el tiempo de vuelo restante. La maniobra obligó a modificar momentáneamente la operativa habitual del aeródromo, autorizando el aterrizaje por la pista contraria a la que estaba activa en ese momento (la pista 25), logrando así un acceso mucho más rápido a la terminal.

Coordinación médica y agradecimiento en los mandos

De forma paralela a las maniobras de aproximación del avión en el espacio aéreo canario, los servicios del aeropuerto de Tenerife Sur coordinaron con carácter urgente el despliegue de la asistencia médica en tierra a pie de pista para intervenir de inmediato tras detenerse la aeronave.

Los equipos de control de tránsito aéreo han emitido un mensaje público agradeciendo la colaboración y la flexibilidad mostrada por el resto de las tripulaciones que volaban en la zona en esos instantes, cuyas trayectorias tuvieron que adaptarse para ceder el paso a la emergencia, al tiempo que han deseado una pronta y total recuperación a la pasajera afectada.