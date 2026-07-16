Sostenibilidad en la TLP: el Cabildo lanza un concurso de reciclaje de RAEE con premios diarios

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, consolida su participación en la Tenerife Lan Party (TLP) 2026. La corporación insular ha diseñado un espacio exclusivo centrado en la concienciación ambiental de los asistentes, poniendo el foco de manera prioritaria en la correcta gestión y el reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La iniciativa busca, además, promocionar la red de puntos limpios de la isla y dar a conocer la plataforma insular de intercambio sostenible Truec@ (disponible en www.tenetrueca.es). Este proyecto fomenta la economía circular mediante un sistema de puntos: los usuarios entregan artículos que ya no utilizan en los puntos limpios para obtener puntos canjeables por otros objetos de la plataforma.

Concurso ‘¡Que no te fundan el Chip!’: premios por reciclar

Para conectar de manera directa y atractiva con el público joven y tecnológico de la TLP, el Cabildo ha puesto en marcha el certamen interactivo ‘¡Que no te fundan el Chip!’. La dinámica del concurso combina el conocimiento y la acción directa de reciclaje:

Cuestionario de sostenibilidad: Una prueba tipo test con preguntas sobre reciclaje de RAEE y el uso de Truec@. Participar otorga monedas oficiales del evento, y acertar al menos 5 preguntas da acceso a boletos para el sorteo final.

Una prueba tipo test con preguntas sobre reciclaje de RAEE y el uso de Truec@. Participar otorga monedas oficiales del evento, y acertar al menos 5 preguntas da acceso a boletos para el sorteo final. Entrega de residuos en el stand: Los asistentes pueden conseguir boletos adicionales para el sorteo registrándose en Truec@ o entregando sus viejos aparatos electrónicos (RAEE) directamente en el espacio del Cabildo.

Los asistentes pueden conseguir boletos adicionales para el sorteo registrándose en Truec@ o entregando sus viejos aparatos electrónicos (RAEE) directamente en el espacio del Cabildo. Premios diarios y finales: Cada jornada se sorteará un juego de mesa educativo sobre sostenibilidad. El último día de la convención se entregarán los premios grandes al participante con más boletos acumulados y al ganador del sorteo de la urna.

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, ha querido aclarar un detalle técnico clave para los usuarios: los aparatos electrónicos (RAEE) que se lleven al evento se destinan de manera exclusiva al reciclaje directo en puntos limpios y, debido a sus componentes, no son aptos para el intercambio en la plataforma Truec@.

Un impulso digital a la economía circular de la isla

La consejera insular Blanca Pérez ha subrayado la importancia estratégica de estar presentes en una cita masiva como la TLP: "Es una oportunidad clave para conectar con la juventud y sensibilizar sobre la gestión de los residuos tecnológicos. Reafirmamos nuestro compromiso con la economía circular fomentando tanto el reciclaje como la reutilización mediante herramientas innovadoras".

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Con esta campaña, el Cabildo de Tenerife busca transformar los hábitos de consumo y desecho tecnológico de las nuevas generaciones, facilitando herramientas digitales y físicas que consoliden a la isla como un territorio medioambientalmente sostenible.