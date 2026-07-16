El Reglamento General de Circulación lo confirma: multas de 100 euros para los copilotos que adopten esta postura durante los desplazamientos de verano

Los desplazamientos de verano han comenzado y la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 100 millones de viajes por carretera durante los meses de julio y agosto. Los pasajeros buscan pasarás las horas en el coche de la manera más cómoda posible, pero en la mayoría de casos no suele ser la más segura.

Colocar los pies en el salpicadero es una acción habitual entre los copilotos. Sin embargo, muchos desconocen la normativa y las sanciones a las que pueden enfrentarse por ello.

Cuidado al poner los pies en el salpicadero

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recuerda a todos los pasajeros que viajen en el que vehículo que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Es decir, el conductor debe centra su atención en la carretera y cualquier distracción o actitud que impida su visión puede poner en riesgo la seguridad vial y aumentar la posibilidad de sufrir un siniestro de tráfico.

"Esta postura resta eficacia al cinturón. Incluso es posible, debido al llamado ‘efecto submarino’, que el pasajero se deslice por debajo del cinturón y se golpee con el salpicadero. Además, si el coche lleva airbag, y este salta –por un choque–, puede causar lesiones en las piernas y articulaciones, al someterlas a fuerzas y torsiones para las que no están preparadas", advierte la DGT.

Sanciones para quienes lleven a cabo este hábito

Si los agentes de tráfico localizan a un copiloto con los pies colocados encima del salpicadero, este se enfrenta a una multa de 100 euros aunque sin pérdida de puntos. Cabe recordar que el conductor es el responsable de que los pasajeros adopten una posición adecuada para garantizar la seguridad.

No obstante, cada adulto debe ser responsable de su actitud y las multas van dirigidas a cada pasajero, no al conductor.

Las autoridades insisten en la importancia de mantener una postura correcta en el vehículo para que todos los pasajeros estén protegidos y el riesgo de sufrir lesiones sea menor en el caso de un siniestro vial.