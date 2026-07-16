La pizzería de Tenerife que sorprende con su propuesta gastronómica: masas artesanales y elaboraciones únicas

La cocina italiana es una de las gastronomías más demandadas y Tenerife cuenta con diferentes establecimientos en los que se ofrecen distintas elaboraciones de esta cocina. Sin embargo, L´Isola Verde es una pizzería que ha abierto sus puertas hace poca y llama la atención por sus diferentes masas, técnicas de elaboración y recetas tradicionales.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado recientemente el local y ha compartido con sus seguidores la experiencia, en la que destaca la pasión del responsable del establecimiento por este producto. "Esta nueva pizzería de Tenerife Sur viene con un objetivo muy claro: convertirse en una de las mejores pizzerías de la isla", asegura

Diferentes masas

Uno de los aspectos que diferencia a L’Isola Verde es que no se limita a una única receta de pizza. El restaurante trabaja diferentes tipos de masas y técnicas de cocción para ofrecer experiencias distintas a sus clientes.

Entre sus propuestas destacan:

Pizza de masa normal Daniele , una receta propia.

, una receta propia. Pizza multicereal.

Pizza de doble cocción , primero frita y después terminada en horno.

, primero frita y después terminada en horno. Padellino, con una base crujiente por fuera y muy esponjosa por dentro. Además, puede ser relleno o con los ingredientes por encima "como el original".

"Cada propuesta tiene personalidad propia y se nota el cariño que hay detrás de cada masa", explica. El creador de contenido gastronómico también destaca la calidad de los ingredientes utilizados, recomendando probar elaboraciones sencillas como la Margherita para disfrutar de la calidad del producto en cada bocado.

Elaboraciones que van más allá de las pizzas

Además de sus pizzas, L’Isola Verde cuenta con otras propuestas de la cocina italiana. Entre ellas destaca la Zingara Ischitana, una receta tradicional elaborada con pan casero preparado por ellos mismos, tostado y relleno con diferentes ingredientes.

También ofrecen los conocidos bruschettoni, una versión más contundente que van "cargados de sabor".

Dónde se encuentra

L´Isola Verde se ubica en la Avenida Antonio Domínguez, 16, Udalla Park, Las Américas. El establecimiento ha abierto recientemente y quienes lo han visitado se muestran muy satisfechos con la experiencia gastronómica.

Abre lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 12:30 a 15:15 horas y de 19:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de cenas. Miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

"Si eres un auténtico amante de la pizza, este sitio merece una visita", asegura el creador de contenido.