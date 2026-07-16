Obras en el Parque Nacional: Tenerife abre los nuevos parkings del Teide con accesibilidad universal garantizada

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha dado por concluidas las esperadas obras de adecuación y mejora de las zonas de estacionamiento de La Ruleta y Cañada Blanca, ubicadas en pleno corazón del Parque Nacional del Teide. Los trabajos han contado con una inversión exacta de 1.305.688 euros, procedentes de proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation EU.

La intervención, ejecutada por la empresa pública TRAGSA, ha transformado por completo la funcionalidad y seguridad de una de las áreas más transitadas del parque. Las obras han permitido habilitar un total de 80 plazas para coches y 14 exclusivas para guaguas, distribuidas en una superficie que supera los 7.500 metros cuadrados. El proyecto ha incluido el reasfaltado de 5.110 metros cuadrados de calzada y la ampliación de 2.487 metros cuadrados de aceras.

Accesibilidad universal y control de la movilidad

La consejera del área, Blanca Pérez, junto al director insular de Medio Natural, Pedro Millán, han sido los encargados de supervisar la apertura de este espacio. Pérez ha hecho especial hincapié en el cambio radical en materia de inclusión social:

Espacios adaptados: La zona carecía previamente de accesos para sillas de ruedas o vehículos adaptados, una deficiencia que queda solventada con rebajes de bordillos y la instalación de pavimento táctil.

La zona carecía previamente de accesos para sillas de ruedas o vehículos adaptados, una deficiencia que queda solventada con rebajes de bordillos y la instalación de pavimento táctil. Vigilancia permanente: El Cabildo mantendrá un control constante para evitar que el aparcamiento se use de forma indebida y erradicar los focos de problemas de movilidad del pasado.

Por su parte, Pedro Millán ha destacado que el proyecto prioriza el estacionamiento de las guaguas, tanto públicas como turísticas, ya que el objetivo estratégico de la corporación insular para el futuro del Teide pasa por potenciar el uso del transporte colectivo.

Sostenibilidad y uso de materiales del propio paisaje

Dada la máxima protección ambiental que exige el Parque Nacional, la ejecución de la obra se ha llevado a cabo bajo estrictos criterios de economía circular. La dirección técnica descartó por completo el uso de hormigón y otros materiales contaminantes.

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En su lugar, se optó de forma exclusiva por piedra volcánica natural reutilizada, recuperada de demoliciones previas y de otras franjas del propio parque. Esta solución no solo asegura la resistencia de las nuevas aceras ante la climatología extrema de la altitud, sino que garantiza una integración estética y paisajística absoluta con el entorno del Teide.