Medio Natural
Mil jóvenes tinerfeños subirán gratis al Teide y dormirán en Altavista
El programa incluye alojamiento, transporte, comidas y guías acreditados para acercar el Parque Nacional a jóvenes de todos los municipios de la Isla
El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha un programa para que un millar de jóvenes de Tenerife conozcan el Teide y pernocten gratis en el Refugio de Altavista. La iniciativa comenzará el lunes y se prolongará hasta octubre, con un presupuesto superior a los 100.000 euros.
El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, explicó que el proyecto cubrirá no solo el alojamiento, sino también el transporte desde los municipios, la cena, el desayuno y el acompañamiento de guías acreditados y agentes de Medio Ambiente. Podrán participar colectivos juveniles y menores desde los 16 años, seleccionados a través del área insular de Juventud y los ayuntamientos.
Millán defendió que se trata de una acción de educación y sensibilización ambiental, destinada especialmente a jóvenes con menos recursos o dificultades para acceder al Parque Nacional. El responsable insular respondió así a la petición del PSOE de rebajar las tarifas del refugio y señaló que la fórmula planteada mediante subvenciones resultaba "inviable". Concluyó: “No es que se les rebaje el precio, es que no se les cobrará nada”.
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