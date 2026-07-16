Mariano Hernández Zapata: "La naturaleza no es un decorado; es el espacio en el que se desarrolla nuestra existencia"

"La naturaleza no es un decorado; es el espacio en el que se desarrolla nuestra existencia". Así lo expresó este jueves el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, durante su intervención en el foro de Prensa Ibérica 'Naturaleza y biodiversidad, un reto para Canarias'.

El consejero definió a Canarias como un "territorio que respira, siente y nos pide atención" y recordó que el Archipiélago es "un punto caliente de biodiversidad mundial" durante una cita celebrada en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA).

Hernández Zapata destacó el elevado nivel de endemismos de Canarias, "que no tiene comparación", y su condición de "espacio estratégico para la conservación internacional". "Esta riqueza nos impone actuar con urgencia donde más se necesita", señaló antes de repasar las actuaciones desarrolladas por su departamento en materia de protección de especies, montes y planificación ambiental.

El consejero defendió la actualización del marco normativo. "Estábamos gestionando el presente con herramientas del pasado. Hoy, estamos ordenando lo que llevaba décadas en gavetas". Asimismo, insistió en que "el medio ambiente y el sector primario están condenados a entenderse mutuamente".

Zapata puso de relieve que Canarias es la única comunidad autónoma con cuatro parques nacionales, unos espacios sometidos a una elevada presión turística tras superar los ocho millones de visitantes en 2025. "Marcamos como prioridad absoluta el desbloqueo de sus planes rectores de uso y gestión", afirmó antes de hacer "un llamamiento a la colaboración".

Una mesa redonda multidisciplinar

Tras la intervención de Zapata se celebró una mesa redonda en la que participaron el director general de Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende; la presidenta del Comité Científico de las Reservas de la Biosfera, Marisa Tejedor; el biólogo y divulgador Víctor de León, y el coordinador de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales, Abraham Hernández.

Los expertos coincidieron en señalar el deterioro de los suelos como uno de los principales problemas ambientales del Archipiélago. "El suelo tiene un nivel de degradación en Canarias muy grande", advirtió Tejedor, quien cifró en más del 40% la superficie afectada por la deforestación, tras lo que alertó de la pérdida de las propiedades físicas y químicas derivada, entre otros factores, del uso de aguas de riego de escasa calidad.

Morcuende defendió que la restauración de hábitats y suelos constituye uno de los grandes retos de Canarias y apostó por reforzar la colaboración entre administraciones y universidades. También avanzó que "pronto vamos a tener un parque nacional marino en El Hierro" y reclamó un mayor esfuerzo presupuestario: "La conservación de nuestro patrimonio natural es salud para todos los ciudadanos" y "cuesta dinero".

Durante el debate también se abordó la implantación de ecotasas vinculadas a la conservación, una posibilidad respaldada por los cuatro intervinientes siempre que los fondos tengan un destino finalista. Asimismo, coincidieron en reclamar una mejor comunicación para concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático y la necesidad de proteger el territorio. "En cuanto a cambio climático no hay debate, es una realidad", zanjó Abraham Hernández, mientras Víctor de León defendió la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para transmitir la urgencia ambiental a la sociedad.