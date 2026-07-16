Investigado tras encontrar una cartera con 600 euros en Tenerife y utilizar la tarjeta bancaria que llevaba dentro

Perder la cartera puede convertirse en un quebradero de cabeza y, no solo por el dinero que contenga, sino también por la documentación personal y las tarjetas bancarias que contiene en su interior. La Guardia Civil recuerda la importancia de actuar de manera correcta tanto a quienes se encuentren pertenencias ajenas como quienes las pierda.

Esto ocurre tras investigar a un hombre en Tenerife acusado de apropiarse de una cartera extraviada y utilizar la tarjeta bancaria de su propietario. Los agentes del puesto de Güímar instruyeron diligencias contra un hombre de 61 años, vecino del municipio, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de estafa.

La cartera quedó olvidada en un establecimiento

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando la víctima denunció la pérdida de su cartera, en la que llevaba su documentación personal y 600 euros en efectivo. Durante la investigación, los agentes conocieron que el investigado había encontrado la cartera en un establecimiento hostelero de Güímar, donde su propietario la había olvidado por un descuido.

Según explica la Guardia Civil, el hombre no realizó ninguna gestión para localizar al dueño ni entregó las pertenencias a las autoridades, sino que decidió quedarse con el contenido de la cartera. Además de quedarse con ella, utilizó la tarjeta bancaria para realizar compras en diferentes comercios del municipio.

Tras las investigaciones, el hombre fue identificado y paso a disposición judicial junto a las pruebas que lo acusaban.

La Guardia Civil anima a los ciudadanos a presentar denuncias telemáticas / EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

Las autoridades explican cómo deben actuar ciudadanos ante esta situación

Desde la Benemérita recuerdan que encontrase con un objeto perdido no da el derecho de apropiarse de él. La persona que localice una cartera, documentación personal o tarjeta de bancario de devolverla a su propietario o entregarla en una dependencia policial u oficina de objetos perdidos. Asimismo, utilizar una tarjeta bancaria ajena, sin consentimiento del titular, se considera un delito de estas.

Los expertos recomiendan actuar lo más rápido posible y llevar a cabo una serie de pautas básicas:

Bloquear la tarjeta bancaria : contacta con tu banco, explícales lo sucedido y que se encarguen de paralizar su uso.

: contacta con tu banco, explícales lo sucedido y que se encarguen de paralizar su uso. Revisar constantemente los movimientos en la cuenta , así conocerás si es delincuente está realizando operaciones no autorizadas.

, así conocerás si es delincuente está realizando operaciones no autorizadas. Contacta con tu banco ante cualquier pago sospechoso .

. Denuncia ante las autoridades.

Denuncia telemática

Además, la Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar determinadas denuncias de manera telemática, sin necesidad de acudir a un cuartel. Una medida pensada para agilizar trámites, evitar desplazamientos y facilitar la atención ciudadana.

Los agentes dejan claro que perder la cartera puede tener graves consecuencias para el ciudadano, pero insisten en que encontrarla y realizar movimientos con una tarjeta ajena se enfrenta a consecuencias penales.