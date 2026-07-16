El Imserso de Tenerife: los mayores podrán viajar una semana a Granada por 233 euros

Felicia María del Rosario Bacallado Acosta, conocida por todos como Charo, conserva un recuerdo sencillo y rotundo de su viaje a Cantabria: “Lo pasé divino”. Esta vecina de La Esperanza participó junto a su marido, Ramón Sánchez, en la primera edición de actual mandato del Programa Insular de Turismo Social, una iniciativa que el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos quieren consolidar como el particular Imserso de los mayores de la Isla. El programa se repetirá este año y ofrece viajes de una semana a Granada por 233 euros.

El área insular de Acción Social pone en marcha la segunda edición, que beneficiará a 1.098 personas con más de 60 años de Tenerife. La iniciativa se desarrollará en colaboración con 25 ayuntamientos y, por primera vez, reservará 60 plazas sociales para personas vulnerables cuyo coste será asumido íntegramente por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Charo viajó el año pasado durante una semana con una treintena de vecinos de El Rosario. Santander y otros puntos de Cantabria formaron parte de una experiencia que ahora espera repetir. “Estoy pendiente de la próxima, a ver si se acuerdan de mí”, comenta al conocer que el destino de la nueva campaña será Granada.

En primera persona

Elías Díaz y su esposa, Argelia Bello, vecinos de El Sobradillo, en e Suroeste de Sana Cruz, comparten esa impresión. Viajaron en noviembre de 2024 con un grupo de entre 40 y 50 personas de Santa Cruz, al que se sumaron participantes de El Sauzal. Permanecieron ocho días en Cantabria y destacan especialmente el alojamiento y la organización de las excursiones.

“Lo pasamos estupendamente. El hotel era de cuatro estrellas y las rutas con los guías estuvieron muy bien organizadas”, explica Elías. La pareja abonó aproximadamente una tercera parte del coste, alrededor de 250 euros por persona, una cantidad que considera asumible para la calidad de la estancia.

Jubilado desde hace seis años, Elías solo ha podido viajar dos veces con el programa estatal del Imserso. Por eso valora la alternativa insular y la compara favorablemente con algunas experiencias anteriores. “El hotel estaba bastante bien, mucho mejor que otros en los que hemos estado. La idea es estupenda y estamos esperando a ver si tenemos suerte y repetimos”, señala.

Otro testimonio favorable es el de Jesús Díaz, soltero, que viajó solo y se lo pasó "del veinte". Valoro los hoteles, las excursiones y sus guías durante los ocho días que duró a experiencia por Santander, Santoña o Santillana del Mar. Valoró una experiencia "muy bonita" y lo asequible de su coste

Los objetivos de la iniciativa

El objetivo es facilitar el acceso al ocio, la cultura y los viajes a personas que, por su situación económica o social, encuentran mayores dificultades para participar en este tipo de actividades. Los desplazamientos no se plantean únicamente como vacaciones, sino como una herramienta para combatir el aislamiento, ampliar relaciones y fomentar un envejecimiento activo.

La consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, explica que la iniciativa se dirige especialmente a colectivos con riesgo de exclusión. “Queremos que las personas sénior puedan acceder a actividades de ocio y cultura desde una perspectiva integradora”, señala.

La campaña contará con un presupuesto de 863.100 euros. El paquete está valorado en 707 euros por participante y se financiará de forma compartida: el Cabildo aportará 240,38 euros, cada ayuntamiento asumirá 233,31 y el usuario abonará otros 233,31. En las plazas sociales, la persona beneficiaria no tendrá que realizar esa aportación.

Para Charo, esta ayuda resulta determinante. Aunque no recuerda con exactitud cuánto pagó por el viaje a Cantabria, calcula que fueron algo más de 200 euros por persona. “Después de haber pasado tanto, de criar a cuatro niñas y de trabajar tanto, que te ofrezcan una cosa de estas con la paga que tenemos está muy bien. La aprovechamos”, explica.

Su testimonio resume una de las razones del programa: muchas personas mayores han dedicado buena parte de su vida al trabajo y al cuidado de sus familias sin haber tenido apenas oportunidades para viajar. La financiación pública permite que una semana fuera de Tenerife deje de ser un gasto inalcanzable.

Destino Granada

Los participantes de la nueva edición viajarán a Granada, un destino elegido a partir de las preferencias de quienes formaron parte de la campaña anterior. Cada estancia tendrá una duración de seis días y contará con acompañantes que prestarán ayuda durante todo el recorrido.

El programa se integra en la estrategia Islénior y se articula mediante un convenio entre el Cabildo y las corporaciones municipales. Los ayuntamientos seleccionarán a los beneficiarios según los criterios establecidos y tramitarán las solicitudes en cada localidad.

La organización en grupos municipales facilita que muchas personas viajen junto a vecinos, amistades o sus parejas, generando un entorno de confianza. Eso ocurrió con Charo y Ramón, y también con Elías y Argelia, que regresaron de Cantabria con la sensación de haber disfrutado de unas vacaciones difíciles de organizar por su cuenta.

La segunda campaña da continuidad a la desarrollada entre 2024 y 2025 y amplía su dimensión social. La incorporación de plazas financiadas íntegramente pretende garantizar que la falta de recursos no deje fuera a quienes podrían beneficiarse especialmente de la convivencia, la actividad cultural y el cambio de entorno.

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Charo no necesita grandes explicaciones para defender el programa. Habla desde la experiencia de quien viajó junto a su esposo, conoció otros lugares y regresó con ganas de repetir. Ahora confía en que su nombre vuelva a aparecer entre las personas seleccionadas. “Ojalá nos toque Granada”, resume.