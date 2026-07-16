El Gobierno pide una reunión urgente con Aena para revisar el nuevo sistema de acceso al aeropuerto de Tenerife Sur

El Gobierno de Canarias solicita una reunión con Aena, gestor de los aeropuertos de España, antes de que finalice este mes de julio para revisar "con urgencia" el nuevo sistema que restringe el acceso y estacionamiento de guaguas en Tenerife Sur. La petición responde a las incidencias registradas el pasado fin de semana, con turistas haciendo colas durante más de media hora, y a la preocupación del Ejecutivo por el impacto que la medida está teniendo sobre el transporte colectivo, las empresas operadoras, la movilidad aeroportuaria y en general la imagen del turismo en la Isla, el principal motor económico.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, considera necesario abrir "de inmediato" un espacio de trabajo con Aena para analizar qué está fallando, evaluar las consecuencias de la implantación del conocido como 'tasazo' y acordar soluciones que eviten que los problemas se repitan. El Ejecutivo canario reclama que la gestión de los accesos aeroportuarios se adapte a la operativa real de Canarias, donde las guaguas son la única alternativa de transporte público masivo para conectar las terminales con los principales núcleos urbanos y turísticos.

La urgencia de la reunión se debe también a que el Gobierno asegura "no haber recibido información institucional sobre la puesta en marcha definitiva del sistema". Canarias planteó sus reparos desde diciembre de 2025 y, en enero de 2026, solicitó a Aena la suspensión temporal de la medida y la convocatoria de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria.

En ese órgano, Aena comunicó, según el Ejecutivo regional, que la implantación se aplazaría y que antes de aplicarla se estudiarían soluciones para reducir su impacto, entre ellas la creación de bolsas de espera y otras medidas organizativas. Sin embargo, el Gobierno canario sostiene que desde entonces no ha recibido detalles sobre la evolución del proceso ni sobre las alternativas previstas. Aena, además, ha circunscrito lo ocurrido el pasado fin de semana a un hecho "puntual".

El principal desacuerdo se centra en que la regulación no tiene en cuenta factores habituales en aeropuertos como el de Tenerife Sur. Los retrasos de los vuelos, los controles documentales de pasajeros internacionales, la entrega de equipajes o la necesidad de agrupar viajeros procedentes de distintos vuelos pueden obligar a una guagua a permanecer más tiempo del previsto en la terminal. El Ejecutivo advierte de que estas demoras no siempre dependen de las empresas de transporte y que penalizarlas puede elevar los costes, dificultar la organización de los traslados y afectar a los turoperadores. También teme que una operativa más complicada para las guaguas termine favoreciendo el uso de taxis, coches de alquiler y vehículos particulares, con un aumento de la congestión en los accesos al aeropuerto.

Por los medios de comunicación

El Gobierno tuvo conocimiento de las primeras incidencias a través de las empresas de transporte y de las informaciones publicadas en los medios. Por ello, pretende que la reunión se celebre antes de que termine julio, con el fin de corregir la situación cuanto antes y evitar que el sistema continúe generando problemas durante un periodo de alta actividad turística.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad defiende que cualquier regulación debe reforzar el transporte colectivo y no dificultar su funcionamiento. A su juicio, la situación afecta ya al transporte regular de viajeros, a las condiciones laborales de los conductores, a la actividad turística y a la imagen de Canarias como destino.

La directora general insiste en que la reunión debe servir "para frenar nuevas incidencias y acordar una solución antes de consolidar el sistema. Los incidentes registrados en los últimos días demuestran que es necesario abrir de inmediato un espacio de trabajo con Aena. Por eso hemos solicitado una reunión antes de que finalice este mes de julio”, señala. Recuerda que la operativa de los aeropuertos canarios exige mayor flexibilidad: "Los retrasos de los vuelos, los controles documentales a pasajeros internacionales o la coordinación necesaria para recoger viajeros procedentes de varios vuelos pueden hacer que una guagua supere el tiempo de cortesía previsto sin que ello responda a una mala praxis de las empresas de transporte".

El Gobierno de Canarias pide ahora detener la implantación en aquellos aspectos que están provocando problemas, recuperar el diálogo institucional y definir un sistema que permita compatibilizar la eficiencia del aeropuerto Tenerife Sur con el funcionamiento normal de las guaguas.