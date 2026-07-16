La élite del género urbano toma Tenerife: así fueron las palabras de Ivy Queen a los tinerfeños y la llegada de Don Omar y Farruko a la Isla

Tenerife se ha convertido en el epicentro mundial de la música urbana. Las grandes estrellas del género han aterrizado en la isla bajo una expectación sin precedentes y desatando la locura de los cientos de seguidores que aguardaban su llegada. A Don Omar, el indiscutible 'Rey del Reguetón', se le pudo ver muy cercano firmando autógrafos a los fanáticos que lo esperaban a pie de pista. Por su parte, Farruko desató la euforia al dejarse ver saludando cariñosamente a la gente que se congregaba en el aeropuerto de Tenerife Norte.

La diva Ivy Queen tampoco ocultó su emoción al pisar suelo tinerfeño, compartiendo un mensaje lleno de energía con sus seguidores "Hola mi gente de Tenerife, ya llegamos y mañana nos presentamos junto a Don Omar o Myke Towers y aquí estoy pasándola chilling con mi combo en esta belleza de lujo"

Esta llegada triunfal marca el preludio de un inicio histórico. La primera jornada del Tenerife Cook Music Fest, bautizada como Urban Mood, arranca este jueves con el cartel de entradas completamente agotadas, confirmando las ansias del público canario por presenciar una cita que reunirá en un mismo escenario a Farruko, Ivy Queen, Don Omar y Myke Towers.

Un recinto gigante para celebrar el quinto aniversario

Este espectacular arranque coincide con el quinto aniversario de un festival plenamente consolidado. El puerto de Santa Cruz de Tenerife albergará el evento desde este jueves hasta el sábado, con una previsión de asistencia global que superará las 100.000 personas a lo largo de las tres jornadas de conciertos.

Para dar cabida a semejante masa de público, la organización ha diseñado un recinto de más de 60.000 metros cuadrados que va mucho más allá de la música:

Ocio y experiencias: El espacio contará con una noria gigante y una zona market con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios.

El espacio contará con una noria gigante y una zona market con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios. Gastronomía: Un área dedicada con más de 20 puestos de cocina que fusionarán la gastronomía canaria tradicional con propuestas internacionales.

Horarios y orden de actuación del 'Urban Mood' este jueves

El festival abrirá sus puertas este jueves a partir de las 16:00 horas con las primeras sesiones de DJ para calentar el ambiente. El orden y horario de las actuaciones principales del escenario de Santa Cruz de Tenerife se desarrollará de la siguiente manera: