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La Casa del Ganadero acoge mañana una nueva edición de la Feria Agroganadera de Tenerife

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone de relieve que “Fagate es la expresión de un compromiso firme con el mundo rural, y en especial, con la ganadería cuya protección implica conservar nuestra biodiversidad, fortalecer la economía rural y mantener viva una de nuestras principales tradiciones"

Presentación de Fagate 2026

Presentación de Fagate 2026 / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

La Casa del Ganadero, en el municipio de La Laguna, acoge mañana (viernes 17) la inauguración de la Feria Agroganadera de Tenerife, FAGATE 2026, una cita clave que, año tras año, se consolida como el gran punto de encuentro de la ganadería canaria, presentándose como el “mejor escaparate para la difusión de las razas autóctonas, la calidad de los productos locales y el reconocimiento al trabajo de los ganaderos”.

Así lo ha manifestado el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, que pone de relieve que “esta Feria es la expresión de un compromiso firme con el mundo rural y, en especial, con la ganadería, cuya protección implica conservar nuestra biodiversidad, fortalecer la economía rural y mantener viva una de nuestras principales tradiciones”. El consejero puso en valor el trabajo de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de La Laguna, además de las asociaciones de criadores, patrocinadores y colaboradores, que junto al Cabildo de Tenerife hacen posible este evento regional.

Durante los próximos días, FAGATE reunirá a profesionales, criadores, investigadores, instituciones y ciudadanía en torno a un objetivo común, que no es otro que “preservar un patrimonio genético e identitario único, que constituye uno de los mayores valores del sector primario del archipiélago”.

Valentín González explica que “para asegurar el futuro de la actividad ganadera, desde el Cabildo mantenemos una política continuada de ayudas e inversiones orientadas a mejorar la competitividad de las explotaciones, fomentar la conservación de las razas autóctonas, impulsar el bienestar animal, contribuir a garantizar ayudas para la alimentación del ganado y la calidad de la leche, fortalecer las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y favorecer la incorporación de los jóvenes a la actividad ganadera”.

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En este marco de apoyo continuo, el consejero aseguró que “nuestro compromiso adquiere relevancia en relación a la importante inversión que el Cabildo está realizando en la modernización de la Casa del Ganadero, con la finalidad de que siga siendo una infraestructura de referencia para el sector, facilitando mejores instalaciones, nuevos servicios y mayores oportunidades para el desarrollo de la ganadería”.

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