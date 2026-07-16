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El calor apretará este viernes en Tenerife, con noches tropicales y por encima de los 30 grados según la Aemet

Las temperaturas mínimas subirán y podrían quedarse entre los 24 y 26 grados en las zonas más afectadas, mientras el viento soplará con fuerza y dejará rachas muy fuertes en varios puntos del archipiélago

Mapa del calor para la jornada del viernes en Canarias

Mapa del calor para la jornada del viernes en Canarias / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Canarias afrontará este viernes una nueva jornada de calor, especialmente en las medianías orientadas al sur y en el interior del sureste de Gran Canaria, donde se podrán alcanzar los 34 grados. También se esperan valores de hasta 30-32 grados en el sur de Fuerteventura, mientras que las temperaturas nocturnas seguirán siendo elevadas y podrían no bajar de los 24 a 28 grados en las zonas más afectadas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielos poco nubosos o despejados en general, aunque con intervalos de nubes bajas en las zonas del norte, sobre todo durante la noche. La calima será ligera en las zonas altas de Gran Canaria y Tenerife.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en buena parte del Archipiélago, mientras que las máximas tenderán a bajar en algunas zonas del norte y del interior, aunque el calor seguirá siendo intenso en las vertientes sur y oeste.

El viento soplará del nordeste y será fuerte en las vertientes noroeste y sureste de varias islas, donde se esperan rachas localmente muy fuertes, especialmente en Gran Canaria. En el mar, el viento podrá alcanzar fuerza 6 y localmente 7 mar adentro en las costas oeste, este y sureste, con fuerte marejada en algunas zonas.

Por islas

En Lanzarote, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas en el norte y oeste durante la noche. Se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste. Arrecife tendrá entre 22 y 30 grados.

En Fuerteventura, las temperaturas máximas bajarán ligeramente, aunque se esperan 30-32 grados en el sureste, especialmente en zonas de interior. Puerto del Rosario tendrá entre 22 y 29 grados.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso por debajo de los 600-800 metros, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos o despejados. Se podrán alcanzar los 34 grados en la cuenca de Tirajana y en el sureste, así como en zonas bajas de Tejeda. Las mínimas podrían quedarse entre 24 y 26 grados durante la madrugada en las áreas más afectadas. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 23 y 27 grados.

En Tenerife, también se esperan nubes bajas en el norte y cielos despejados en el resto. Todavía se podrían alcanzar los 30 grados en las vertientes este y sur, incluida la capital, mientras que las mínimas podrían no bajar localmente de 24-26 grados. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 24 y 32 grados.

En La Gomera, el calor continuará en las medianías del sur y oeste, donde se podrán alcanzar localmente los 30 grados. San Sebastián de La Gomera tendrá entre 23 y 33 grados.

En La Palma, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte y este. Las temperaturas máximas tenderán a bajar y Santa Cruz de La Palma tendrá entre 22 y 27 grados.

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Y en El Hierro, se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías y zonas altas de las vertientes este y sur. Valverde tendrá entre 18 y 26 grados.

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