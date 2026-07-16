La Aemet prevé que el calor siga afectando a Tenerife este jueves: los termómetros superarán los 30 grados

El verano continúa en Canarias con temperaturas que superan los 30 grados en algunas islas. En Tenerife, en concreto, las máximas se situarán en 31 grados este jueves, aunque aún podrán ser mayores en otros puntos, como el sudeste de Gran Canaria o la cuenca de Tirajana, donde alcanzarán los 34.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en las medianías del sur y oeste de las islas occidentales los termómetros ascenderán hasta los 30° C.

En Tenerife, además, se encontrarán cielos nubosos en el norte, mientras que estará despejado o poco nuboso en el resto de la isla. En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en zonas bajas del norte, principalmente durante las horas nocturnas.

Una mujer se abanica para aguantar el calor. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el resto de vertientes. Se podrán alcanzar localmente los 30 ° en vertientes este (incluida la capital) y sur. No se descarta que las mínimas localmente no bajen de los 24-26ºC en las zonas de mayor afectación. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En zonas altas, viento flojo a moderado del suroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 31

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el resto de vertientes. Se podrán alcanzar localmente los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste. No se descarta que las mínimas localmente no bajen de los 24-26ºC en las zonas de mayor afectación. Viento del nordeste que soplará fuerte en los extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos en el litoral oeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso al norte y este, y ligero ascenso en el oeste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 27

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos predominando los cielos poco nubosos en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas con pocos cambios. En medianías y zonas altas de vertientes este y sur se podrán alcanzar localmente los 30 °C. Viento del nordeste que soplará fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 25