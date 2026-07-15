Tenerife impulsa proyectos piloto contra el consumo problemático de alcohol y psicofármacos

El Cabildo de Tenerife ha iniciado los trámites para licitar los programas CONTROLA y REINTEGRA, dos proyectos piloto destinados a prevenir y reducir adicciones relacionadas con el consumo de benzodiacepinas y alcohol. La Corporación insular presenta ambas iniciativas como experiencias pioneras en Canarias, dirigidas a intervenir de forma temprana sobre dos problemas con impacto sanitario y social creciente en la Isla.

Los programas estarán impulsados por la Consejería Delegada de Educación para la Prevención y se desarrollarán durante doce meses. Contarán con equipos multidisciplinares especializados, integrados por profesionales de la psicología y del trabajo social, y trabajarán de forma coordinada con los servicios sanitarios y sociales de los municipios.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó la necesidad de actuar antes de que estos consumos deriven en problemas de salud más graves. Según señaló, se trata de una realidad que afecta a miles de familias tinerfeñas y que exige reforzar la prevención, acercar recursos a todos los municipios y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.

CONTROLA: atención al consumo de benzodiacepinas

El programa CONTROLA estará dirigido a personas de entre 18 y 55 años con consumos de benzodiacepinas de hasta cuatro años de duración. La iniciativa pondrá especial atención en jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o emocional.

Las benzodiacepinas son medicamentos utilizados en el tratamiento de problemas como la ansiedad o el insomnio, siempre bajo prescripción y seguimiento sanitario. Sin embargo, su uso prolongado o inadecuado puede generar dependencia y otros efectos adversos, por lo que las administraciones sanitarias insisten en la importancia de un consumo controlado y supervisado por profesionales.

CONTROLA se desarrollará inicialmente en cinco municipios de Tenerife, con prioridad para localidades rurales de menos de 20.000 habitantes. El programa combinará sesiones grupales e individuales para reducir o eliminar el consumo problemático y promover alternativas terapéuticas no farmacológicas.

REINTEGRA: apoyo tras patologías digestivas vinculadas al alcohol

El programa REINTEGRA se centrará en personas adultas con patologías digestivas derivadas del consumo de alcohol que se encuentren en seguimiento o hayan recibido el alta en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Esta iniciativa abarcará catorce municipios de Tenerife y buscará garantizar la continuidad asistencial tras la atención hospitalaria. Sus objetivos principales son prevenir recaídas, reducir nuevos ingresos y favorecer que las personas atendidas mantengan el seguimiento necesario una vez finalizado el episodio clínico más agudo.

El alcohol sigue siendo una de las sustancias con mayor impacto social y sanitario. El Ministerio de Sanidad recuerda que su consumo puede producir daños relevantes en la salud y mantiene información pública sobre prevención, reducción de riesgos y efectos asociados.

Programas con equipos especializados y enfoque comunitario

El consejero delegado de Educación para la Prevención, Juan Acosta, explicó que los dos proyectos nacen para responder a problemas que muchas veces permanecen invisibles, pero que tienen consecuencias importantes para la salud y para la vida familiar, laboral y social de las personas afectadas.

Acosta defendió que la prevención debe convertirse en una herramienta clave para evitar situaciones de dependencia y ofrecer acompañamiento profesional a quienes más lo necesitan. Ambos programas incorporarán metodologías avaladas científicamente y un enfoque comunitario que permitirá trabajar con atención primaria, recursos sociales y administraciones locales.

El diseño de CONTROLA y REINTEGRA apuesta por una intervención cercana al territorio. La finalidad es que las personas no tengan que esperar a encontrarse en una situación límite para acceder a apoyo especializado.

Coordinación con el Servicio Canario de la Salud

Las iniciativas se enmarcan en el Plan Canario sobre Adicciones y en el convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo de Tenerife para impulsar acciones relacionadas con la salud mental y los hábitos de vida saludable. El SCS recoge en su portal información sobre el marco autonómico de actuación en adicciones y los recursos normativos vinculados a la prevención, asistencia e inserción social.

Según los datos aportados por el Cabildo, entre el 20% y el 24% de la población canaria consume ansiolíticos o antidepresivos. La provincia de Santa Cruz de Tenerife presenta además indicadores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol superiores a la media autonómica.

Ante este contexto, la Corporación insular apuesta por intervenir antes de que las personas lleguen a situaciones críticas. El objetivo es acercar recursos especializados a los municipios, mejorar la continuidad asistencial y reforzar la red pública de atención a las adicciones.

Prevención antes de la crisis sanitaria y social

La presidenta insular insistió en que CONTROLA y REINTEGRA representan una apuesta por la salud pública, la atención temprana y el bienestar emocional de la ciudadanía. En su planteamiento, los programas no se limitan a abordar el consumo cuando ya existe una dependencia grave, sino que buscan actuar en fases previas o en momentos de especial riesgo.

El enfoque preventivo resulta especialmente relevante en consumos que pueden normalizarse o permanecer ocultos durante años. En el caso de las benzodiacepinas, por tratarse de medicamentos legales y frecuentes; en el caso del alcohol, por su amplia presencia social y cultural.

Dos proyectos piloto únicos en Canarias

El Cabildo define ambas iniciativas como proyectos piloto únicos en Canarias. Su puesta en marcha permitirá evaluar la eficacia de modelos de intervención centrados en la prevención, la reducción de riesgos, el seguimiento social y sanitario y la coordinación entre instituciones.

Si los resultados son positivos, CONTROLA y REINTEGRA podrían servir como referencia para nuevas actuaciones en la red insular de prevención de adicciones. La licitación de ambos programas marca el inicio administrativo de unas iniciativas que se desarrollarán durante un año y que aspiran a llegar a personas con consumos problemáticos antes de que su situación derive en complicaciones más graves.