Tenerife Cook Music Fest arrasa con 100.000 asistentes previstos en tres días para ver a Don Omar, Chayanne o Elvis Crespo

Falta apenas un día para que dé comienzo el festival de moda en Tenerife. El Cook Music Fest 2026 inicia este jueves un periplo de tres días en el que las caras más conocidas del panorama musical latino internacional visitarán la isla para poner a bailar a los más de 100.000 asistentes previstos.

Don Omar, Myke Towers, Chayanne, Elvis Crespo, Tito Nieves o Gente de Zona son algunos de los artistas que conforman los carteles de las tres jornadas del festival, en el que no puede faltar la puertorriqueña Olga Tañón, artista talismán de esta cita veraniega que, además, en esta ocasión ha estado presente, junto a Emily Estefan -ambas actuarán este viernes-, en la presentación oficial del evento, que ha tenido lugar este miércoles en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El Cook Music Fest 2026 se celebra en un recinto de 60.000 metros cuadrados en la zona portuaria en el que, además de buena musica, habrá una noria gigante, zona 'market' con tatuajes, maquillaje y accesorios, y un área gastronómica con más de veinte puestos de cocina canaria e internacional. La jornada musical se distribuyen en tres ambientes: Urban mood (jueves), Latin mood (viernes) y Tropical Mood (sábado).

Olga Tañón, durante su actuación en 2025 / Andrés Gutiérrez

Horarios

Los horarios para las tres jornadas ya han sido publicados por la organización. Y son los siguientes:

Jueves 16 - Urban Mood

18:15 horas - Farruko

20:05 horas - Ivy Queen

22:00 horas - Don Omar

23:45 horas - Myke Towers

Viernes 17 - Latin Mood

17:30 horas - Emily Estefan

19:00 horas - Greeicy

20:30 horas - Olga Tañón

22:30 horas - Chayanne

00:30 horas - Gente de Zona

Sábado 18 - Tropical Mood

17:00 horas - Tito Nieves

19:00 horas - Luis Enrique

21:00 horas - Sergio Vargas

23:00 horas - Elvis Crespo

01:00 horas - Hermanos Rosario

Una edición anterior del Cook Music Fest. / E. D.

Durante las dos primeras jornadas, la apertura de puertas será a las 16:00 horas, mientras que el sábado se adelantará media hora, hasta las 15:30 horas.

Presentación oficial

Una cita tan multitudinaria como esta tenía que contar con una presentación oficial, que tuvo lugar este miércoles con la presencia de autoridades de la isla, así como los organizadores y algunos artistas. En concreto, a la presentación asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, junto al promotor del festival, José María de la Cova. A ellos se unieron la consejera delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, Krysten Martín; la concejala de Gobierno del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladys de León; el concejal delegado en materia de actividades festivas y recreativas, Javier Caraballero, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez; así como las ya comentadas Olga Tañón y Emily Estefan.

Rosa Dávila destacó que el Tenerife Cook Music Festival "ya forma parte de la identidad cultural de la isla" y subrayó que, en esta edición, "simboliza además la alianza entre Tenerife y Puerto Rico, dos pueblos hermanos que comparten una misma forma de entender la cultura, la hospitalidad y la música".

Impacto económico

Dávila recordó que la pasada edición generó un impacto económico superior a los 10 millones de euros en Canarias y aseguró que cada visitante "es una oportunidad para generar actividad económica, empleo y riqueza para Tenerife". En este sentido, reafirmó el compromiso del Cabildo con un evento que proyecta una imagen de una isla "moderna, dinámica y capaz de organizar grandes acontecimientos internacionales".

Lope Afonso señaló que "el festival se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos del calendario de eventos de la isla y constituye un magnífico ejemplo de cómo la cultura y la música se convierten en motores de promoción turística. Este festival proyecta la imagen de Tenerife como un destino moderno, dinámico y capaz de acoger citas de primer nivel internacional". Y añadió que "la celebración de eventos de esta magnitud genera un importante impacto económico en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio y el transporte, al tiempo que contribuye a diversificar nuestra oferta turística y a atraer visitantes durante todo el año".

José Manuel Bermúdez apuntó que "el Cook Music Fest se ha convertido en una cita ineludible en el calendario cultural de Canarias, es un escaparate internacional para nuestra ciudad y en una demostración de que Santa Cruz de Tenerife tiene la capacidad, la infraestructura y el talento humano necesarios para acoger grandes eventos de primer nivel". "Estamos ante un festival que además nos trae empleo y actividad económica. Solo para esta edición, el festival generará 600 puestos de trabajo directo, la mayoría de ellos ocupados por jóvenes de nuestra isla que, en muchos casos, viven aquí su primer contacto con el mercado laboral", matizó.

Presentación del Tenerife Cook Music Fest 2026. / E. D.

Krysten Martín destacó que “El Cook Music Fest se ha consolidado como un importante evento para el comercio y la dinamización económica de Tenerife. Con el apoyo del Cabildo, el festival atrae a miles de visitantes, generando oportunidades para empresas y negocios locales. Su celebración contribuye al fortalecimiento de la oferta cultural y turística de la isla. El impacto positivo del Cook Music Fest refuerza la imagen de Tenerife como un destino de referencia para grandes eventos”.

Por su parte, José María de la Cova agradeció el respaldo institucional y destacó el significado de esta edición: "Llegar al quinto aniversario con el mayor evento privado celebrado nunca en Canarias es un motivo de enorme orgullo. Tenerife va a vivir tres noches históricas de música en directo, y eso solo es posible gracias al apoyo de las instituciones, de los patrocinadores y, sobre todo, de un público que ha hecho suyo este festival desde el primer día".

Últimas entradas

A pocas horas para que inicie una de las citas musicales más esperadas del verano, aún se pueden adquirir las últimas entradas.

Para la jornada del jueves está todo vendido. De hecho, este lunes se liberaron 200 nuevas entradas para la jornada en la que actuará Don Omar y se agotaron en apenas 10 minutos.

Pero aún se pueden conseguir entradas para las jornadas del viernes y sábado, a través de la web oficial del evento cookmusicfest.es.