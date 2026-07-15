El Cabildo de Tenerife allana el camino para introducir el hidrógeno verde en el puerto de Granadilla con pasos decisivos en el objetivo de la descarbonización de la Isla como son el convenio con el Ayuntamiento sureño y el aval, a través de un informe, de la Dirección General de Costas. El proceso comienza con la ordenación de la parcela de Disa en el Polígono -será aprobada en pleno insular el próximo día 31- , destinada a futuras instalaciones de almacenamiento, producción y distribución de renovables y energías de transición como el propio hidrógeno.

El hidrógeno verde es un gas combustible que se obtiene mediante electrólisis, un proceso que utiliza electricidad proveniente de fuentes limpias como la eólica o la solar para separar el hidrógeno del oxígeno presentes en el agua. Es una alternativa clave para descarbonizar la economía en el periodo de transición en que se incorporan las energías limpias.

La energía renovable aporta actualmente a la red en Tenerife alrededor del 19,3% del total de electricidad vertida. Del porcentaje total, la eólica supone cerca del 67,4% y la fotovoltaica el resto. Canarias tiene como objetivo estratégico triplicar estas cifras para alcanzar una cuota del 58% de penetración renovable para el año 2030.

Un enclave estratégico

La parcela de Disa en el Polígono Industrial de Granadilla está llamada a convertirse en uno de los principales enclaves energéticos de la Isla. El Consejo de Gobierno insular aprobó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y recibió el informe favorable de Costas. Ambos trámites administrativos permitirán coordinar la ejecución del Proyecto de Interés Insular, el primero de estas características que culminará su tramitación en Tenerife.

La actuación ordena una parcela de 275.014 metros cuadrados propiedad de Disa, situada aguas abajo de la TF-1, junto a la central térmica de Granadilla y el ámbito portuario. Las obras materiales de urbanización, que incluyen viarios, canalizaciones, redes de servicios y espacios libres, se extenderán sobre unos 277.000 metros cuadrados.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, sostiene que el convenio permitirá avanzar con mayor rapidez y seguridad jurídica. “La transición energética necesita planificación y cooperación institucional”, afirma. El objetivo, añade, es disponer cuanto antes de suelo preparado para albergar infraestructuras capaces de reforzar la autonomía energética, la seguridad del suministro y los objetivos de descarbonización.

Primer proyecto de interés insular

El Proyecto de Interés Insular no autoriza todavía instalaciones concretas, sino que ordena y urbaniza el suelo para acoger sistemas generales y equipamientos vinculados al almacenamiento, la producción y la distribución de energías renovables y combustibles convencionales durante el proceso de transición. La documentación oficial señala que la ordenación hará viable, entre otras posibilidades, una futura planta de hidrógeno verde, que requerirá autorización ambiental y administrativa propia por parte del Gobierno de Canarias.

La directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, destaca que el expediente reúne en un mismo procedimiento la ordenación territorial, la evaluación ambiental, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución. Según el Cabildo de Tenerife, esta integración permitirá que las obras puedan comenzar con mayor rapidez una vez obtenida la aprobación definitiva.

La actuación ordena 275.000 metros cuadrados junto a la central térmica y el puerto, y abre la puerta a proyectos como una planta de hidrógeno verde, aunque esta instalación deberá tramitarse de forma independiente.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife emitió en abril una declaración ambiental estratégica favorable, condicionada al cumplimiento de las medidas correctoras y del programa de vigilancia. También concluyó que la urbanización no tendrá efectos significativos que obliguen a someterla a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Condicionantes ambientales y territoriales

El ámbito presenta, no obstante, condicionantes ambientales y territoriales. La documentación identifica restos de vegetación propia del piso basal canario, presencia del escarabajo protegido Pimelia canariensis y riesgos hidráulicos asociados a los barrancos de El Cobón, Tagoro y El Camello. El proyecto deberá incorporar medidas de protección, limpieza, restauración y control de la inundabilidad.

El impulso al proyecto coincide con el debate sobre la seguridad del abastecimiento energético de Canarias. El Cabildo ha instado al Gobierno de España a declarar estratégicas las nuevas instalaciones y parques de almacenamiento incluidos en el plan de contingencia del Archipiélago, con el fin de que puedan ser reconocidos como reservas oficiales por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

La parcela está destinada a futuras instalaciones de almacenamiento, producción y distribución de renovables y energías de transición como el hidrógeno verde

La estrategia combina así dos horizontes que deberán convivir durante los próximos años: asegurar el abastecimiento actual y preparar infraestructuras para avanzar hacia fuentes menos contaminantes. El Cabildo presenta Granadilla como la pieza territorial en la que esa transición puede materializarse, con espacio para combustibles convencionales, energías renovables, almacenamiento y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde.

Esta apuesta, más la geotermina, la conexión por cable eléctrico con La Gomera y el desarrollo de la central hidroeléctrica de Güímar supondrán una revolución en la red energética insular y una gran reducción de los niveles actuales de contaminación.