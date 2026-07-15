Tenerife allana el camino para la construcción de una gran planta de infraestructuras energéticas en el Polígono de Granadilla

Tenerife da un nuevo paso para fortalecer su red energética y reducir la contaminación. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para coordinar la gestión y ejecución del proyecto de interés insular promovido por la empresa Disa en una parcela de 275.000 metros cuadrados situada en el plígono industrial de este municipio del sur de la Isla, el primer de estas características que recibe esta catalogación.

Se trata de una actuación estratégica que permitirá disponer de suelo urbanizado para la implantación de infraestructuras energéticas esenciales y seguir progresando en la transición hacia un modelo más sostenible para la Isla, tal y como avanzó Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife.

El acuerdo establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para el seguimiento de la urbanización de la parcela, de la entrega de las cesiones obligatorias previstas al Ayuntamiento de Granadilla de Abona y coordinar tanto el seguimiento de las obras como la posterior gestión de los espacios resultantes. De esta forma, el Cabildo continúa dando pasos para facilitar la puesta en marcha de un proyecto considerado clave para el futuro de Tenerife.

Esta actuación de interés insular permitirá dotar a Tenerife de una gran bolsa de suelo estratégica destinada a la implantación de infraestructuras energéticas vinculadas al proceso de transición y de descarbonización, consolidando al sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla como uno de los principales enclaves para el desarrollo de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad del suministro energético de la isla. La previsión es llevar a aprobación definitiva de plan propuesto por DISA al primer pleno ordinario que se celebrará el próximo 31 de julio.

De esta manera, la propuesta no solo supondrá un avance significativo en la mejora del hub energético tinerfeño, sino que también supondrá un espaldarazado para uno de los polígonos industriales más importantes de Canarias.

El avance de esta planta, en lo que concierne al sistema energético, coincide con otros pasos decisivos dados recientemente en busca de la eliminación de la electricidad generada por los derivados del petróleo, la más contaminante, y su sustitución por fuentes más limpias.

Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobaba la declaración formal para que la futura central hidroeléctrica de bombeo reversible de Güímar, también en el sur de Tenerife, sea de titularidad del operador del sistema. Esta decisión regulatoria clave entrega la gestión de la planta a Red Eléctrica de España (REE), la empresa operadora del sistema eléctrico de España y la encargada de transportar la energía en alta tensión.

Este paso garantiza que este gigantesco sistema de almacenamiento energético, que revolucionará el sistema eléctrico insular y la economía de la Isla, funcione como una herramienta pública y neutral para la estabilidad de la red canaria. La infraestructura se convertirá en la columna vertebral del sistema eléctrico unificado Tenerife-La Gomera, que funciona como una sola unidad desde el pasado 1 de julio.

Esta interconexión histórica, la primera de la historia que une a dos islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha sido posible gracias al despliegue de un cable submarino de más de 170 millones de euros, consolidado como el más profundo del mundo desarrollado hasta la fecha en su categoría.

Lope Afonso señala que la transición energética "necesita planificación, seguridad jurídica y cooperación institucional". Con este convenio que impulsa la parcela de Disa "damos un paso decisivo para que una actuación estratégica para la isla pueda desarrollarse con la máxima coordinación entre las administraciones implicadas", añade el vicepresidente insular.

Afonso destaca que el objetivo es "agilizar todos los procedimientos" para que Tenerife disponga "cuanto antes" del suelo necesario para albergar infraestructuras energéticas fundamentales que "refuercen la autonomía energética de la isla y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad".

Por su parte, la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, explica que el convenio permite "avanzar de manera paralela en la necesaria coordinación interadministrativa para la gestión urbanística, mientras culmina la tramitación del Proyecto de Interés Insular, de forma que podamos reducir los tiempos de ejecución una vez obtenga su aprobación definitiva".

Leirachá recuerda que el proyecto de interés insular de Disa "será el primero que se aprobará en Tenerife y el primero de Canarias que incorpora de forma conjunta la documentación de ordenación, la ambiental, la de gestión urbanística y la ejecución del proyecto de urbanización, una innovación que permitirá que el proyecto sea inmediatamente ejecutivo tras su aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo".

Alicia Leirachá añade que la aprobación del convenio "demuestra la voluntad del Cabildo y del Ayuntamiento de Granadilla de Abona de trabajar conjuntamente para que una infraestructura estratégica para Tenerife pueda desarrollarse con la mayor eficacia posible y con todas las garantías administrativas».

Este plan permitirá, según la directora de Proyectos Estratégicos, "consolidar el sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla como uno de los principales enclaves para el desarrollo de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad del suministro energético de la Isla".