Tenerife afronta este miércoles un nuevo repunte del calor: la Aemet apunta a máximas de 34 grados en Canarias
Las temperaturas volverán a subir, especialmente en las zonas de interior, mientras el viento alisio soplará con fuerza en varias vertientes y predominarán los cielos poco nubosos
Canarias comienza este miércoles con un nuevo ascenso de las temperaturas que dejará un ambiente claramente más caluroso en buena parte del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros alcancen los 34 grados en medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria, mientras que en otras zonas de las islas también se rondarán o superarán los 30 grados.
La jornada estará marcada por el predominio de los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras y últimas horas del día persistirán algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve. También aparecerán nubes medias y altas de forma puntual.
El aumento térmico será más acusado en las zonas de interior. En Fuerteventura se podrán alcanzar los 32 grados en el interior del sur, mientras que en Tenerife, La Gomera, El Hierro y el sur de Lanzarote los termómetros llegarán localmente a los 30 grados, especialmente en las medianías orientadas al sur y al oeste.
En las capitales, la máxima prevista será de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, aunque la sensación de calor será mayor en las áreas alejadas de la costa.
El viento continuará soplando del nordeste con intensidad moderada y con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde durante la tarde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En las cumbres de Tenerife el viento girará al suroeste y también ganará intensidad.
En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada en la mayor parte del archipiélago y mar más tranquila en las costas del suroeste.
La previsión apunta a una jornada plenamente veraniega, con temperaturas al alza y calor especialmente intenso en las medianías y zonas de interior, donde se registrarán los valores más elevados del archipiélago.
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