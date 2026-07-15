La Summer-Con de TLP abre sus puertas en la mayor reunión tecnológica de Canarias

La vigésima edición de TLP Tenerife vivió este miércoles una de sus jornadas más multitudinarias con la apertura de la Summer-Con, el espacio dedicado a la cultura digital y el entretenimiento que reunió a miles de visitantes en el Recinto Ferial de Tenerife. El evento, considerado la mayor reunión tecnológica de Canarias, volvió a convertir a Santa Cruz de Tenerife en el principal punto de encuentro para aficionados a los videojuegos, el anime, el manga, el cosplay, el K-Pop y las nuevas tecnologías.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas hicieron cola para acceder al recinto, muchas de ellas caracterizadas como personajes de sus series, cómics y videojuegos favoritos. Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el concierto del grupo surcoreano W24, que congregó a numerosos seguidores con un repertorio en el que no faltaron temas como Seize the Day y una versión en español de Color Esperanza. Tras la actuación, la banda participó en un encuentro con sus fans para firmar autógrafos y hacerse fotografías.

La programación también reservó un espacio para el ámbito profesional con un encuentro organizado por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el que participaron empresas regionales, nacionales y europeas vinculadas a las industrias creativas y al sector tecnológico, reforzando el papel de TLP como foro de innovación y colaboración empresarial.

La Summer-Con ofrece durante toda la semana una amplia programación con zonas de gaming y esports, torneos, concursos de K-Pop, competiciones de cosplay, juegos de mesa, talleres de robótica y programación, un espacio dedicado a desarrolladores independientes y encuentros con creadores de contenido, actores de doblaje y profesionales del sector. Como novedad, esta edición incorpora un cine de verano gratuito con las proyecciones de Flow y Robot Dreams.

TLP Tenerife celebra este año su vigésimo aniversario consolidada como el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias y un referente para la difusión de la cultura tecnológica entre públicos de todas las edades.