Tenerife Lan Party
La Summer-Con de TLP abre sus puertas en la mayor reunión tecnológica de Canarias
Miles de visitantes llenan el Recinto Ferial en el arranque de la zona dedicada a la cultura digital, el K-Pop, los videojuegos y la innovación
La vigésima edición de TLP Tenerife vivió este miércoles una de sus jornadas más multitudinarias con la apertura de la Summer-Con, el espacio dedicado a la cultura digital y el entretenimiento que reunió a miles de visitantes en el Recinto Ferial de Tenerife. El evento, considerado la mayor reunión tecnológica de Canarias, volvió a convertir a Santa Cruz de Tenerife en el principal punto de encuentro para aficionados a los videojuegos, el anime, el manga, el cosplay, el K-Pop y las nuevas tecnologías.
Desde primera hora de la mañana, cientos de personas hicieron cola para acceder al recinto, muchas de ellas caracterizadas como personajes de sus series, cómics y videojuegos favoritos. Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el concierto del grupo surcoreano W24, que congregó a numerosos seguidores con un repertorio en el que no faltaron temas como Seize the Day y una versión en español de Color Esperanza. Tras la actuación, la banda participó en un encuentro con sus fans para firmar autógrafos y hacerse fotografías.
La programación también reservó un espacio para el ámbito profesional con un encuentro organizado por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el que participaron empresas regionales, nacionales y europeas vinculadas a las industrias creativas y al sector tecnológico, reforzando el papel de TLP como foro de innovación y colaboración empresarial.
La Summer-Con ofrece durante toda la semana una amplia programación con zonas de gaming y esports, torneos, concursos de K-Pop, competiciones de cosplay, juegos de mesa, talleres de robótica y programación, un espacio dedicado a desarrolladores independientes y encuentros con creadores de contenido, actores de doblaje y profesionales del sector. Como novedad, esta edición incorpora un cine de verano gratuito con las proyecciones de Flow y Robot Dreams.
TLP Tenerife celebra este año su vigésimo aniversario consolidada como el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias y un referente para la difusión de la cultura tecnológica entre públicos de todas las edades.
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