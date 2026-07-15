La predicción de Pedri sobre España en la final del Mundial: el visionario mensaje del centrocampista de Tenerife tras la derrota en la Nations League

La Selección Española ha dejado atrás la reminiscencia. Los recuerdos de un pasado mejor y que parecía inalcanzable. Ahora los fracasos sirven como motivación para crecer... y predecir el futuro. La derrota ante Portugal en la final de la Nations League fue un duro golpe que sirvió como gasolina para afrontar el Mundial. Algo que el futbolista tinerfeño Pedri supo desde el primer momento, prediciendo el futuro con un mensaje claro.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador tinerfeño publicó una fotografía junto a sus inseparables compañeros Nico Williams y Lamine Yamal acompañada de una cifra que en aquel momento desconcertó a muchos: 19 07 2026.

Aquellos dígitos no eran otra cosa que la fecha exacta de la gran final del Mundial de 2026, programada para disputarse este mismo domingo en Nueva York. El tinerfeño lanzó un reto al destino que, trece meses y medio después de innumerables batallas sobre el césped, se ha terminado cumpliendo con absoluta precisión.

La fe inquebrantable de un grupo diseñado para hacer historia

La fe de Pedri en el potencial del vestuario nacional ha acabado siendo premonitoria. Con un bloque muy similar al que se quedó a las puertas de la gloria en la Nations League, los hombres de Luis de la Fuente han sabido mantener la fidelidad a su estilo de juego combinativo y vertical para plantarse con todo el derecho en la cita definitiva de Nueva York.

Pedri, durante el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica. / RFEF

Independientemente de si parte como titular o saliendo desde el banquillo, rol que ha desempeñado en los últimos dos compromisos de la fase eliminatoria, el centrocampista canario se ha consolidado como una de las piezas clave del ecosistema de la selección.

Ahora, con la primera parte de su profecía cumplida, solo queda el paso más difícil: imponerse en el partido definitivo del domingo para que la selección española pueda bordar su segunda estrella en el pecho.