El PSOE reclama un precio más barato para los tinerfeños en el refugio del Teide

El PSOE de Tenerife pide al Cabildo que utilice la partida de 100.000 euros incluida en el presupuesto de 2026 para reducir hasta un 50% el precio que pagan los residentes por alojarse en el refugio de Altavista.

La secretaria general socialista, Tamara Raya, recuerda que la tarifa anunciada es de 29 euros por persona y noche, lo que eleva el coste a 116 euros para una familia de cuatro miembros. A su juicio, esta cantidad puede convertirse en un obstáculo para muchos tinerfeños.

Raya subraya que la partida fue incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista y ya cuenta con respaldo presupuestario. “No pedimos nuevos fondos, sino que se cumpla el compromiso adquirido”, afirma.

Mayor aportación de los visitantes

El PSOE defiende que los visitantes realicen una mayor aportación al mantenimiento de estos espacios, mientras los residentes dispongan de mejores condiciones. También critica que la reapertura del refugio se haya producido en julio de 2026, un año después de lo anunciado inicialmente por el Cabildo.

El Refugio de Altavista lleva cerrado casi siete años, desde noviembre de 2019, y su reapertura se ha anunciado en varias ocasiones, aunque sin concretar fecha como ahora. En este caso tendrá lugar el lunes día 20 para quienes hayan hecho su reserva con anterioridad en la plataforma habilitada en redes.

Un referente en la alta montaña nacional y europea con 130 años de historia y capacidad para 49 personas. Las tarifas para pernoctar van de los 29 euros para residentes a los 71 del público en general, pasando por los 56,8 que deben abonar los montañeros federados no residentes.