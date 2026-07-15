Estas son las playas de Tenerife a las que no debes ir según la prensa británica

El diario británico The Sun ha lanzado un aviso a sus lectores de cara al verano para que, en caso de visitar Tenerife, evitar dos de las playas más populares de la isla.

Una recomendación que puede dañar la imagen de la isla, teniendo en cuenta que el británico es el principal mercado de Canarias. Para realizar esta recomendación a sus lectores, The Sun se hace eco del listado de banderas negras publicado por la organización Ecologistas en Acción, que este año ha otorgado 14 banderas negras a nivel nacional para playas, 48 si se toma en cuenta también a otro tipo de espacios costeros.

En su publicación, de las 14 playas 'censuradas' por Ecologistas en Acción destaca la playa de Las Teresitas. De hecho, es la imagen que utiliza para el diario para ilustrarlo. Hay que tener en cuenta que esta podría ser de las más populares entre el público británico, al ser una imagen de referencia en las agencias de viajes que promocionan la isla. "Hay 14 playas con bandera negra en España incluyendo Las Teresitas, en las islas Canarias", remarca el diario.

Panorámica del Puertito de Adeje, donde se proyecta la urbanización de lujo Cuna del Alma. / Efe

En Tenerife

The Sun apunta que en Canarias, "el Puertito de Adeje fue galardonado con una bandera negra por su mala gestión, al igual que la playa de Las Teresitas".

Otras zonas de Canarias

En el resto de Canarias, Ecologistas en Acción también otorgó dos banderas negras. En este caso, el periódico recoge que "la costa de Telde también recibió una bandera negra, al igual que la costa de Lanzarote, debido al turismo de cruceros".

Panorámica de la playa de Las Teresitas. / Arturo Jiménez

Otros puntos con banderas negras

El diario británico también menciona otros destinos del país que es mejor evitar este verano. Estos son: