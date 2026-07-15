Nueva era en el Parque Nacional: el Cabildo de Tenerife crea la Oficina del Teide para unificar conservación y personal

El Cabildo de Tenerife ha dado el paso definitivo para asumir de forma plena la gestión directa del espacio natural más emblemático de la isla. El Consejo de Gobierno ha aprobado formalmente el expediente de homologación e integración del personal laboral y funcionario transferido del Parque Nacional del Teide, un trámite que consolida la nueva estructura de control insular tras el traspaso de competencias autonómicas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que esta medida permite incorporar de manera efectiva los recursos humanos adscritos al parque a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la corporación insular. Este proceso tiene su origen en el Decreto 214/2025 del Gobierno de Canarias y se hace efectivo con fecha de 23 de abril de 2026, día en el que se firmó el acta de recepción de los medios.

Creación de la Oficina del Teide y blindaje de derechos laborales

La reestructuración organizativa se canalizará a través de la nueva Oficina del Parque Nacional del Teide, una unidad administrativa específica que unificará las labores de conservación, vigilancia, investigación y atención al visitante.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha detallado las claves de la plantilla que se incorpora:

Puestos integrados: Se homologan 19 puestos de trabajo ocupados , que abarcan desde perfiles técnicos y administrativos hasta agentes de medio ambiente y personal de servicios.

Se homologan , que abarcan desde perfiles técnicos y administrativos hasta agentes de medio ambiente y personal de servicios. Organigrama técnico: El anterior Director-Conservador del parque se integra en el Cabildo como Jefe de Servicio, mientras que el director adjunto asume el puesto de Responsable de Unidad.

El anterior Director-Conservador del parque se integra en el Cabildo como Jefe de Servicio, mientras que el director adjunto asume el puesto de Responsable de Unidad. Condiciones especiales: La estructura contempla puestos específicos (identificados con las siglas PNT) que conllevan complementos salariales vinculados a las condiciones de trabajo en altura.

La corporación insular ha garantizado que todo el personal transferido mantendrá sus derechos consolidados, niveles retributivos y condiciones adquiridas en su administración de origen, aplicando mecanismos de compensación en caso de desfase económico para evitar cualquier merma en sus salarios.

Traspaso de vehículos para la vigilancia y conservación

La asunción de competencias no se limita a los recursos humanos. El Cabildo de Tenerife también ha integrado en su patrimonio los medios materiales necesarios para la operatividad diaria del espacio protegido.

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En concreto, se ha aprobado la transferencia de una flota de 22 vehículos, que incluye todoterrenos, motocicletas, unidades de transporte y vehículos especializados. Este equipamiento reforzará las tareas de vigilancia, conservación y el funcionamiento operativo del Teide bajo el marco que define su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).