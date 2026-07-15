El municipio tinerfeño Buenavista del Norte abre a la ciudadanía la protección de su conjunto histórico

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha iniciado el proceso de consulta pública previa para la elaboración del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, un instrumento urbanístico que establecerá las bases para conservar, proteger y revitalizar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio. El periodo de participación permanecerá abierto hasta el próximo 9 de agosto y permitirá a vecinos, propietarios, colectivos y asociaciones presentar propuestas y sugerencias sobre el futuro del casco histórico.

El futuro plan tendrá como principales objetivos reforzar los valores históricos, arquitectónicos y culturales del conjunto, mejorar la conservación de edificios y espacios públicos, favorecer la accesibilidad y el embellecimiento del entorno, así como impulsar su dinamización social, cultural y económica. El documento también servirá para orientar futuras intervenciones urbanísticas, garantizando la protección del patrimonio sin renunciar a la funcionalidad y habitabilidad del casco histórico.

El conjunto histórico de Buenavista del Norte constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura tradicional canaria. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando comenzó a configurarse el núcleo urbano tras la conquista de Tenerife. Desde entonces ha conservado buena parte de su trazado original, caracterizado por calles rectilíneas, viviendas tradicionales, patios interiores y edificaciones ligadas a la actividad agrícola, principal motor económico del municipio durante siglos.

Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios

Entre sus principales tesoros patrimoniales sobresalen la iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios, levantada sobre una antigua ermita y considerada el principal referente monumental de la localidad, la plaza de Los Remedios, centro de la vida social del municipio, y un conjunto de inmuebles históricos que conservan balcones de madera, fachadas tradicionales y otros elementos propios de la arquitectura doméstica canaria. Todo ello, unido a la proximidad del Parque Rural de Teno y del macizo de Teno, convierte al casco histórico en uno de los principales atractivos culturales y turísticos del noroeste de Tenerife.

Las aportaciones ciudadanas podrán presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal, donde también se encuentra disponible toda la documentación relativa al proceso de consulta pública.