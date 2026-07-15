Mejoran las condiciones laborales del personal de la Empresa Insular de Artesanía de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha culminado el proceso de mejora y adaptación de las condiciones de trabajo del personal de la Empresa Insular de Artesanía S.A., con la firma del acuerdo que regula de forma homogénea las condiciones laborales de toda la plantilla, adecuándolas a las funciones y competencias que desarrolla la entidad en la actualidad.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que “la firma de este acuerdo representa un acto de justicia con las personas que forman parte de la Empresa Insular de Artesanía, que durante años han contribuido a preservar, investigar y difundir una parte esencial de nuestra identidad cultural. Con este paso damos respuesta a una situación heredada y dotamos a la empresa pública de un marco laboral adaptado a la realidad de sus competencias y a los retos del futuro”.

Asimismo, Dávila subrayó que “la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento del talento y la profesionalidad de la plantilla son fundamentales para seguir fortaleciendo los servicios públicos insulares. Este acuerdo aporta estabilidad, seguridad y cohesión a un equipo humano que desempeña una labor imprescindible en la conservación y promoción de la artesanía de Tenerife”.

Efraín Medina destaca que “este acuerdo supone un paso importante para seguir fortaleciendo la Empresa Insular de Artesanía y, sobre todo, para reconocer el trabajo, la profesionalidad y la implicación de todas las personas que forman parte de ella. Contar con un marco laboral adaptado a la realidad de la empresa era una demanda necesaria y un compromiso que hoy cumplimos”.

Hito para la empresa pública

Este acuerdo supone un hito para la empresa pública, ya que pone fin a una situación derivada de la integración, en el año 2013, de la Fundación Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de España y América (CDIAEA) en la Empresa Insular de Artesanía S.A., en el marco del Plan de Reestructuración de Empresas Públicas del Cabildo de Tenerife.

Aquella integración permitió ampliar el ámbito de actuación de la empresa, que pasó de desarrollar exclusivamente funciones de promoción y comercialización de la artesanía a incorporar competencias museísticas, educativas, formativas y de investigación. Sin embargo, también dio lugar a la coexistencia de diferentes marcos laborales y convenios colectivos para el personal procedente de ambas entidades, una situación que hacía necesaria una regulación unificada.

Desde el inicio del presente mandato, el consejero de Empleo, Educación y Juventud y responsable de Artesanía, Efraín Medina, fijó como una prioridad la actualización de las condiciones laborales del personal de la Empresa Insular de Artesanía, con el objetivo de adecuarlas a la realidad competencial de la entidad y reconocer el compromiso de quienes desarrollan su labor en ella.

Nuevo texto regulador

Durante 2025, la Empresa Insular de Artesanía S.A. y el Área de Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife trabajaron conjuntamente en la elaboración de un nuevo texto regulador, así como en la definición de unas nuevas categorías profesionales y tablas salariales adaptadas a las funciones desempeñadas por la plantilla. Este proceso culmina ahora con la firma del acuerdo definitivo.

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Con esta medida, la Empresa Insular de Artesanía S.A. dispone de un marco regulador actualizado, con categorías profesionales y retribuciones acordes con las responsabilidades que asume, reforzando la estabilidad de la plantilla y consolidando una organización preparada para afrontar los retos presentes y futuros en la promoción, conservación, investigación, formación y difusión de la artesanía de Tenerife.