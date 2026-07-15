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El guachinche de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: su solomillo se ha convertido en un imprescindible

El establecimiento destacan por sus elaboraciones, tarto acogedor y relación calidad-precio

El guachinche se centra en los platos de la cocina canaria tradicional

El guachinche se centra en los platos de la cocina canaria tradicional

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Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife todavía existen pequeños establecimientos en los que la cocina tradicional sigue siendo la principal protagonista del establecimiento. Uno de ellos es Casa Berta, un restaurante familiar situado en el barrio de Las Rosas, en el municipio de El Rosario, cerca de La Esperanza, que destaca por sus recetas caseras, sus productos de proximidad y una propuesta gastronómica centrada en las recetas de siempre.

Cocina canaria

Ubicado en el bajo de una vivienda familiar, el local mantiene la esencia de los guachinches tradicionales, ofreciendo elaboraciones de la cocina canaria tradicional que enamoran a los clientes en cada bocado. En su carta se pueden encontrar platos representativos de la gastronomía del archipiélago como:

  • Queso asado
  • Garbanzas
  • Ropa Vieja
  • Potaje canario
  • Croquetas caseras

Para quienes buscan opciones de carne, el establecimiento también ofrece diferentes opciones entre las que destaca su conocido solomillo con salsa de mango y mostaza, uno de los platos más valorados por sus clientes.

Solomillo con salsa de mango y mostaza

Solomillo con salsa de mango y mostaza / Tripadvisor

Una parada obligatoria en la isla

Los amantes del dulce, pueden decantarse por algunos de sus postres caseros como el polvito uruguayo o arroz con leche, dos clásicos que ponen el broche final a una comida en la que la principal característica es la relación calidad-precio que se ofrece a los comensales.

Casa Berta se ha convertido en un lugar imprescindible tanto para los tinerfeños como para quienes visitan la isla y buscan probar las recetas tradicionales en un ambiente familiar y acogedor.

Dónde se encuentra

Casa Berta se encuentra en la calle Preventorio, 13, en el barrio de Las Rosas. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han probado sus platos y no han dudado en compartir su experiencia gastronómica para que más comensales se animen a visitarlo.

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El guachinche abre de miércoles a domingo para ofrecer servicio de almuerzos de 12:30 a 17:00 horas, mientras que lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.

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