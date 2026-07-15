Fichaje estrella en Tenerife: la DJ Sama’ Abdulhadi, nueva confirmación del festival Eólica 2026

El festival EÓLICA 2026 sigue agitando la escena musical con confirmaciones de primer nivel. La DJ y productora palestina Sama’ Abdulhadi, una de las figuras más respetadas y magnéticas del techno contemporáneo, se incorpora al cartel de la próxima edición, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre de 2026 en el icónico recinto del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

La trayectoria de Abdulhadi despegó de manera meteórica tras su icónica sesión para Boiler Room en Ramala en 2018, un set que ya supera los 15 millones de reproducciones y que rompió estereotipos sobre la escena cultural en Oriente Medio. Desde entonces, la artista ha comandado cabinas de la talla de Coachella, Glastonbury, fabric London y Circoloco, consolidándose como un nombre imprescindible de la cultura club.

Eólica presenta a Sama' Abdulhadi / E. D.

Identidad sonora: Techno berlinés con sensibilidad libanesa

Nacida en Jordania, criada en Ramala y formada en ingeniería de sonido, Sama’ Abdulhadi ha esculpido su propuesta artística a caballo entre Beirut, Londres y El Cairo. Su propuesta musical es un puente cultural que fusiona la energía del techno europeo con marcadas influencias de Oriente Medio:

Estilo único: Sesiones inmersivas y precisas basadas en progresiones constantes de tensión y narrativa sonora.

Sesiones inmersivas y precisas basadas en progresiones constantes de tensión y narrativa sonora. Reconocimientos de culto: Ha firmado el prestigioso podcast número 1000 de Resident Advisor, la entrega número 100 de The Mix de Mixmag y una de las referencias de la serie de mezclas del club fabric.

Un cartel de dimensión mundial en un entorno sostenible

Cartel del Eólica 2026 / E. D.

Con esta nueva incorporación, EÓLICA 2026 ratifica su apuesta por una programación diversa y de vanguardia. Sama’ Abdulhadi compartirá cabina y escenario con un elenco de artistas internacionales ya confirmados que incluye a WhoMadeWho, Jayda G, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Eris Drew, Octo Octa, Victor Ruiz, Rainer Trüby, Biggi Veira (GusGus DJ Set) y Vive La Fête.

El festival propone una experiencia diferencial donde la música electrónica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental se funden en el paisaje del ITER. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Entradas.com y en la web oficial del evento.