La Esperanza, en El Rosario, ofrece unas fiestas especiales en su 50 aniversario
La romería tendrá lugar el domingo 2 de agosto y los festejos durarán hasta el día 15
Las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza regresan este verano con una programación que combina tradición, cultura, música, deporte y espectáculos para todos los públicos. La edición de 2026 estará marcada por dos grandes ejes: la conmemoración del 50 aniversario de la Romería de La Esperanza, que tendrá lugar el 2 de agosto y que está considerada una de las más emblemáticas de Canarias, y el homenaje a la isla de La Gomera, cuyas tradiciones tendrán una presencia destacada en numerosos actos.
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto transcurrirá un mes de actividades que convertirá nuevamente al municipio en uno de los principales puntos de encuentro festivo de Tenerife.
Comienzan los festejos
La programación arranca este miércoles con la inauguración de la exposición ‘Artesanía de La Gomera: tradición e identidad’, una muestra que simboliza el protagonismo que la isla colombina tendrá durante estas fiestas, y con el acto de presentación de candidatos a romera sénior y romera y romero mayor, además del cartel anunciador de la L Romería, obra de la artista esperancera Elia Estévez.
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
- El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
- Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
- La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique