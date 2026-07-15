La Esperanza, en El Rosario, ofrece unas fiestas especiales en su 50 aniversario

Las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza regresan este verano con una programación que combina tradición, cultura, música, deporte y espectáculos para todos los públicos. La edición de 2026 estará marcada por dos grandes ejes: la conmemoración del 50 aniversario de la Romería de La Esperanza, que tendrá lugar el 2 de agosto y que está considerada una de las más emblemáticas de Canarias, y el homenaje a la isla de La Gomera, cuyas tradiciones tendrán una presencia destacada en numerosos actos.

Entre el 15 de julio y el 15 de agosto transcurrirá un mes de actividades que convertirá nuevamente al municipio en uno de los principales puntos de encuentro festivo de Tenerife.

Comienzan los festejos

La programación arranca este miércoles con la inauguración de la exposición ‘Artesanía de La Gomera: tradición e identidad’, una muestra que simboliza el protagonismo que la isla colombina tendrá durante estas fiestas, y con el acto de presentación de candidatos a romera sénior y romera y romero mayor, además del cartel anunciador de la L Romería, obra de la artista esperancera Elia Estévez.