Don Omar, Chayanne y Myke Towers encabezan el Tenerife Cook Music Fest 2026: horarios, precios y cartel por días

El Tenerife Cook Music Fest regresa este verano con una nueva edición. El festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y reunirá durante tres noches a algunas de las figuras más reconocidas de la música latina.

Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Farruko, Olga Tañón, Elvis Crespo o Luis Enrique forman parte de un cartel integrado por 14 artistas. Cada jornada será diferente y estará dedicada a un estilo musical: el jueves será para la música urbana; el viernes será protagonista el pop latino; y el sábado, a la salsa y el merengue.

Dónde se celebra el Cook Music Fest de Tenerife

El festival se instalará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el entorno de la Dársena de Los Llanos, junto al mar y a pocos minutos del centro de la capital tinerfeña.

El recinto dispone de más de 24.000 metros cuadrados y combina la zona de conciertos con espacios gastronómicos, barras, áreas prémium y otros servicios para el público.

Horarios del Tenerife Cook Music Fest 2026

Jueves 16 de julio: Don Omar, Ivy Queen, Myke Towers y Farruko

La programación arrancará con una potente apuesta por la música urbana. El recinto abrirá sus puertas a las 16.00 horas y reunirá sobre el escenario a Don Omar e Ivy Queen, considerados dos de los grandes pioneros del reguetón, junto a Myke Towers y Farruko, dos de los referentes de la escena latina actual.La apertura prevista del recinto será a las 16.00 horas. Aquí tienes los horarios previstos para las actuaciones del jueves:

16.00 horas: apertura de puertas.

apertura de puertas. 18.15 horas: Farruko.

Farruko. 20.05 horas: Ivy Queen.

Ivy Queen. 22.00 horas: Don Omar.

Don Omar. 23.45 horas: Myke Towers.

Horario del Tenerife Cook Music Fest. / Tenerife Cook Music Fest

Viernes 17 de julio: Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona

El viernes, el festival dará paso a una programación más orientada al pop latino, el merengue y los ritmos cubanos. El recinto abrirá sus puertas a las 16.00 horas y tendrá a Chayanne como principal atractivo de la jornada, acompañado por Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona. Estos son los horarios previstos para el viernes 17 de julio:

16.00 horas: apertura de puertas.

apertura de puertas. 17.30 horas: Emily Estefan.

Emily Estefan. 19.00 horas: Greeicy.

Greeicy. 20.30 horas: Olga Tañón.

Olga Tañón. 22.30 horas: Chayanne.

Chayanne. 00.30 horas: Gente de Zona.

Emily Estefan será la encargada de abrir las actuaciones, seguida por Greeicy, una de las artistas más reconocidas del pop colombiano actual. A las 20.30 horas llegará el turno de Olga Tañón, que llevará al escenario su mezcla de pop, merengue y música tropical.

Chayanne actuará a partir de las 22.30 horas en uno de los conciertos más esperados del festival, mientras que Gente de Zona cerrará la jornada desde las 00.30 horas.

Horario del Tenerife Cook Music Fest. / Tenerife Cook Music Fest.

Sábado 18 de julio: Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario

La tercera y última jornada estará marcada por la salsa y el merengue. El recinto abrirá sus puertas a las 15.30 horas, media hora antes que en las dos jornadas anteriores. Estos son los horarios previstos para el sábado 18 de julio:

15.30 horas: apertura de puertas.

apertura de puertas. 17.00 horas: Tito Nieves.

Tito Nieves. 19.00 horas: Luis Enrique.

Luis Enrique. 21.00 horas: Sergio Vargas.

Sergio Vargas. 23.00 horas: Elvis Crespo.

Elvis Crespo. 01.00 horas: Hermanos Rosario.

Tito Nieves será el encargado de inaugurar las actuaciones con algunos de los grandes éxitos de su trayectoria. Después llegará el turno de Luis Enrique, conocido como el Príncipe de la Salsa.

La noche continuará con el merengue de Sergio Vargas y Elvis Crespo, antes de que Los Hermanos Rosario pongan el broche final a partir de la una de la madrugada. En total, transcurrirán nueve horas y media entre la apertura del recinto y el inicio del último concierto, lo que convierte al sábado en la jornada más tardía del festival.

Horarios del Tenerife Cook Music Fest. / Tenerife Cook Music Fest.

Entradas del Tenerife Cook Music Fest

A solo dos días del comienzo del festival, la disponibilidad de entradas es ya muy limitada. El Tenerife Cook Music Fest arrancará este jueves, 16 de julio, y la web oficial ya no permite comprar entradas para algunas jornadas o modalidades de acceso.

Por este motivo, quienes todavía tengan previsto asistir deberían consultar directamente la página del festival para comprobar en tiempo real qué entradas siguen disponibles. La oferta puede variar según el día y la zona del recinto, y los últimos cupos podrían agotarse en cualquier momento.