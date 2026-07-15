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Cinco locales de ocio se unen al protocolo de espacios seguros en Tenerife

El personal recibirá formación para detectar casos de acoso o agresión y activar una respuesta coordinada con los servicios especializados y las fuerzas de seguridad

Presentación en el Cabildo del libro sobre el Vampis, histórico local de ocio del Puerto de la Cruz

Presentación en el Cabildo del libro sobre el Vampis, histórico local de ocio del Puerto de la Cruz / E.D.

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Cinco establecimientos de ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife se adhieren al protocolo insular para prevenir y actuar ante situaciones de acoso o agresión sexual. Se trata de Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180 y Sabbath.

La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Tenerife, establece que el personal de los locales recibirá formación específica para identificar posibles casos, atender a las víctimas y coordinarse con los recursos especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El programa amplía una red que ya cuenta con Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santa Cruz, además de nueve locales adheridos en la primera fase. El próximo objetivo pasa por incorporar a La Laguna.

Los establecimientos también se comprometen a colocar material informativo y de sensibilización en español, inglés y alemán, colaborar en campañas de prevención y aplicar procedimientos internos ante cualquier episodio de violencia sexual.

"Implicación y compromiso"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradece a los establecimientos que se han adherido al protocolo “su implicación y compromiso para convertir sus locales en espacios más seguros y libres de violencias sexuales”. Dávila destaca que “la implicación del sector del ocio nocturno es fundamental para avanzar hacia una isla en la que todas las mujeres puedan disfrutar de estos espacios con libertad, tranquilidad y confianza”.

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, señala que "la incorporación de estos cinco establecimientos confirma que el protocolo sigue creciendo y consolidándose". Subraya que "nuestro objetivo es seguir ampliando la red hacia otros municipios y que cada vez más locales se sumen a esta iniciativa y dispongan de herramientas para prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso o agresión sexual". Todo ello para "hacer de Tenerife un referente en la protección de las mujeres en los espacios de ocio".

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La incorporación de estos cinco establecimientos es resultado del trabajo desarrollado en los últimos meses entre en Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que el municipio aprobara el pasado mes de febrero la adhesión al protocolo

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