La Casa del Vino de Tenerife logra un Solete de la Guía Repsol

La Casa del Vino de Tenerife, situada en El Sauzal, ha sido distinguida con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que destaca establecimientos y espacios gastronómicos con identidad propia, autenticidad y calidad. El galardón ha sido concedido en la categoría de Bodegas, Vinotecas y Coctelerías y pone el foco en el papel del recinto como escaparate de los vinos tinerfeños, la gastronomía local y el patrimonio rural de la Isla.

El espacio enológico, gestionado por la Fundación Canaria Tenerife Rural, se encuentra en la Hacienda de San Simón, en la zona de La Baranda. La propia Casa del Vino recuerda que el inmueble es un complejo rural del siglo XVII y que su actividad combina visitas, degustaciones, talleres, catas y acciones de divulgación vinculadas a la cultura vitivinícola de Tenerife.

La distinción de la Guía Repsol supone un respaldo a un proyecto que funciona como centro de interpretación, lugar de degustación y espacio de promoción para bodegas y productos de cercanía.

Un reconocimiento al vino y al producto local de Tenerife

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife y presidente de la Fundación Canaria Tenerife Rural, Valentín González, señaló que el Solete representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años para consolidar la Casa del Vino como espacio de referencia en la promoción de los vinos de Tenerife, de sus productores y de la cultura vitivinícola insular.

González subrayó además que este galardón contribuye a reforzar el posicionamiento de la Casa del Vino como uno de los principales atractivos enoturísticos de la Isla. También puso en valor el trabajo del equipo que sostiene la actividad del recinto y la labor continuada de Tenerife Rural en la conservación y proyección del sector primario y agroalimentario.

La Fundación Canaria Tenerife Rural presenta la Casa del Vino como un espacio desde el que acercarse a la historia, el paisaje y las raíces de Tenerife a través de experiencias vinculadas al vino y al mundo rural.

Qué son los Soletes de la Guía Repsol

Los Soletes son una categoría de la Guía Repsol pensada para destacar lugares informales, cercanos y con encanto, desde bares y restaurantes hasta vinotecas, cafeterías o espacios gastronómicos vinculados al territorio. La guía los define como establecimientos variados que ofrecen experiencias reconocibles, con personalidad y valor para el público.

En este caso, el reconocimiento a la Casa del Vino se incluye dentro de la categoría de Bodegas, Vinotecas y Coctelerías, lo que refuerza su perfil como punto de encuentro para conocer vinos locales, probar referencias de distintas zonas productoras de Tenerife y entender mejor la relación entre viticultura, paisaje y patrimonio.

La Hacienda de San Simón, un espacio con valor patrimonial

Uno de los elementos valorados en la distinción es el carácter singular del recinto. La Hacienda de San Simón no funciona únicamente como sede de actividades enológicas, sino también como un espacio patrimonial que ayuda a explicar la historia agrícola de Tenerife.

La Casa del Vino ofrece una experiencia que combina el recorrido por la historia del cultivo de la vid en la Isla, la conservación del edificio histórico y la posibilidad de degustar una amplia selección de vinos locales. A ello se suma una muestra agroalimentaria vinculada al producto tinerfeño, lo que convierte el espacio en una puerta de entrada al sector vitivinícola insular.

El reconocimiento de la Guía Repsol destaca precisamente esa combinación de vino, patrimonio, producto local y divulgación, una mezcla que diferencia a la Casa del Vino de una vinoteca convencional.

Un escaparate para las bodegas de Tenerife

Tenerife cuenta con una notable diversidad vitivinícola, marcada por suelos volcánicos, variedades locales, diferentes altitudes y condiciones climáticas muy contrastadas entre comarcas. En ese contexto, la Casa del Vino actúa como escaparate para bodegas y productores de la Isla, además de ofrecer al visitante herramientas para entender mejor la singularidad de los vinos tinerfeños.

La Guía Repsol ha dedicado una selección específica a lugares donde tomar vinos en Tenerife distinguidos con Soletes, destacando la variedad de blancos, tintos, rosados y espumosos de la Isla, así como el carácter volcánico de muchas elaboraciones.

La distinción concedida al espacio de El Sauzal contribuye a situar el enoturismo tinerfeño dentro del mapa gastronómico nacional y refuerza el papel del vino como parte de la identidad rural y cultural del territorio.

La labor de Tenerife Rural

El galardón también reconoce la labor de la Fundación Canaria Tenerife Rural, entidad vinculada al Cabildo de Tenerife que trabaja en la promoción del mundo rural, las tradiciones, el producto local y la conservación de la identidad agrícola de la Isla.

Además de gestionar la Casa del Vino, la Fundación desarrolla proyectos relacionados con productos de Tenerife, rutas rurales, tradiciones y actividades educativas. Su objetivo es acercar a la población residente y visitante a los valores del territorio rural tinerfeño y a los sectores productivos que lo sostienen.