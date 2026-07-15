Candelaria celebra este jueves la tradicional sardinada del Carmen

Candelaria celebrará este jueves 16 de julio la tradicional sardinada del Carmen y el baile popular organizado con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. La programación comenzará a las 19.00 horas con una eucaristía en la parroquia de Santa Ana y continuará en la Plaza de Los Pescadores, donde se desarrollará la verbena con las actuaciones de Banda Cepillao, Orquesta Columbia y DJ Chris G.

Los asistentes podrán disfrutar de la degustación de sardinas mediante la adquisición de tickets para plato y bebida. La celebración combina la tradición marinera y religiosa con un ambiente festivo abierto a vecinos y visitantes.

El concejal de Fiestas, Manuel González, ha destacado la importancia de esta cita: "La Sardinada del Carmen es una de las citas más entrañables del verano candelariero; une la tradición religiosa con la fiesta popular y refuerza el vínculo de nuestro pueblo con el mar".

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Los asistentes podrán adquirir tickets para plato (2€) y bebida (1€ cada uno), con pago disponible tanto en efectivo como con datáfono.