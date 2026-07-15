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Candelaria celebra este jueves la tradicional sardinada del Carmen

La jornada combinará los actos religiosos con una verbena popular en la Plaza de Los Pescadores

Una edición anterior de la sardinada del Carmen.

Una edición anterior de la sardinada del Carmen. / E. D.

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Candelaria celebrará este jueves 16 de julio la tradicional sardinada del Carmen y el baile popular organizado con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. La programación comenzará a las 19.00 horas con una eucaristía en la parroquia de Santa Ana y continuará en la Plaza de Los Pescadores, donde se desarrollará la verbena con las actuaciones de Banda Cepillao, Orquesta Columbia y DJ Chris G.

Los asistentes podrán disfrutar de la degustación de sardinas mediante la adquisición de tickets para plato y bebida. La celebración combina la tradición marinera y religiosa con un ambiente festivo abierto a vecinos y visitantes.

El concejal de Fiestas, Manuel González, ha destacado la importancia de esta cita: "La Sardinada del Carmen es una de las citas más entrañables del verano candelariero; une la tradición religiosa con la fiesta popular y refuerza el vínculo de nuestro pueblo con el mar".

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Los asistentes podrán adquirir tickets para plato (2€) y bebida (1€ cada uno), con pago disponible tanto en efectivo como con datáfono.

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